Pe cine acuză Rusia că a ajutat Ucraina în „tentativa de a ataca o reședință a lui Putin”

Rusia vede o influență britanică în ultimele „provocări” prin care Ucraina încearcă să submineze procesul de pace, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus Alexander Grușko, după ce șeful diplomației ruse Serghei Lavrov a susținut că Ucraina a încercat să lovească cu drone reședința președintelui rus Vladimir Putin din Novgorod, acuzație dezmințită de Kiev.

Autoritățile de la Kiev recurg la „provocări” menite să facă să eșueze negocierile de pace, într-un moment când acest proces intră într-o etapă „delicată de căutare de soluții”, a susținut vice-ministrul rus, conform agențiilor de presă EFE și Reuters, citate de Agerpres.

Mai devreme luni, ministrul de externe rus Serghei Lavrov a anunțat în fața presei că Rusia își va revizui poziția în negocierile menite să soluționeze războiul, în urma unui presupus atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui rus Vladimir Putin, care nu s-a soldat cu răniți.

„Nu intenționăm să ne retragem din procesul de negociere cu SUA. Totuși, dată fiind degenerarea finală a regimului criminal de la Kiev, care a virat către o politică de terorism de stat, pozițiile de negociere ale Rusiei vor fi revizuite”, a afirmat șeful diplomației ruse.

El a susținut că noaptea trecută Ucraina a lansat 91 de drone cu rază lungă de acțiune către reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, dar toate aceste drone ar fi fost doborâte de antiaeriana rusă. Au fost deja selectate ținte pentru lovituri de represalii din partea Rusiei, a adăugat Lavrov.

La rândul său, consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că liderul de la Kremlin l-a informat despre atacul ucrainean pe președintele american Donald Trump, într-o convorbire telefonică avută luni, după negocierile desfășurate duminică în Florida între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski asupra unei noi contrapropuneri de plan de pace formulată de acesta, în urma planului inițial propus de președintele american luna trecută.

Zelenski a negat că Ucraina ar fi încercat să lovească acea reședință a lui Putin și susține că Rusia urmărește astfel subminarea procesului de pace și justificarea unor atacuri asupra unor clădiri guvernamentale ucrainene. De asemenea, Zelenski i-a cerut lui Trump să reacționeze corespunzător în fața amenințărilor ruse.