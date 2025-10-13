Pe cine consideră israelienii adevăratul lor salvator / „Această zi pare a fi una sfântă. Dar adevărul se ascunde sub dărâmături”

Ziua în care cei douăzeci de ostatici au fost eliberați de Hamas pare a fi una sfântă, dar, pe măsură ce timpul va trece, focul principal se va muta către Gaza, reconstrucția ei și adevărul care se ascunde sub dărâmături, scrie jurnalistul Roy Schwartz, într-un articol de opinie publicat în The Guardian.

„Israelienii consideră că interesele lor sunt mai bine servite de Washington decât de Ierusalim. Acum, că ostaticii au ajuns acasă, oare Donald Trump și Benjamin Netanyahu își vor schimba prioritățile?”, se întreabă, în The Guardian, Roy Schwartz, senior editor la cel mai longeviv ziar din Israel, Haaretz.

Jurnalistul descrie atmosfera din Tel Aviv de luni dimineață, când Hamas a predat douăzeci de ostatici aflați în viață. Eliberarea lor a fost un pas important în încheierea a doi ani de război devastator în Gaza, în cadrul unui acord de încetare a focului negociat de președintele Donald Trump.

Despre „adevărul ascuns sub dărâmături”

„Străzile din Tel Aviv păreau goale în această dimineață de luni. În afară de oamenii care se grăbeau la serviciu sau plimbau câinii, locul părea relativ pustiu. Această zi pare a fi una sfântă. Nu era nevoie să întrebi unde erau oamenii. Mii de persoane se adunaseră în Piața Ostaticilor din Tel Aviv. Alții erau lipiți de ecranele televizoarelor de acasă, ca și cum ar fi fost finala Cupei Mondiale. Dacă ne gândim bine, actul final al războiului depășește chiar și asta. Se pare că sunetul tăcerii poate fi plin de bucurie”, a relatat Roy Schwartz.

„De când s-a încheiat acordul și războiul a luat sfârșit, se pare că Israelul se află sub influența celui mai bun drog imaginabil. Plimbându-te pe străzi, vezi oameni zâmbind fără niciun motiv – sau poate din cel mai bun motiv cu putință. Chiar și fețele serioase ale prezentatorilor de televiziune au fost înlocuite de unele vesele”, a continuat el.

Însă jurnalistul atrage atenția că, în timp ce prezentatorii de televiziune și participanții la emisiuni continuau cu tema veștilor bune, „nu puteai să nu observi celelalte imagini”. „În timp ce autobuzele și vehiculele Crucii Roșii traversau Fâșia Gaza în misiunea lor de a aduce înapoi ostaticii, scena era una de distrugere – ruine ale orașelor în care odată trăiau oameni”.

Lupta pentru ostatici și calamitatea din Gaza sunt două fețe ale aceleiași monede a războiului, scrie jurnalistul. El spune însă că pe măsură ce timpul trece, „atenția se va îndrepta tot mai mult către Gaza, reconstrucția acesteia și adevărul care se ascunde sub dărâmături”.

Reabilitatea Gazei nu oferă Israelului niciun câștig tangibil

„Cortina se va ridica mai târziu, tot astăzi, în stațiunea Sharm el-Sheikh din Egipt, unde va avea loc summitul liderilor privind Gaza”, potrivit jurnalistului. El spune că poate această întâlnire, precum și cele care vor urma inevitabil, vor stabili un calendar pentru ca un nou organism internațional de guvernare și o forță de securitate să preia efectiv controlul asupra Fâșiei Gaza.

„De parcă ar fi existat vreo îndoială cu privire la urgența acestei situații, chiar și până la sfârșitul săptămânii, unele rapoarte de știri sugerau că Hamas își restabilise deja controlul asupra Fâșiei Gaza, ca parte a propriei sale versiuni de «lege și ordine»”, scrie Roy Schwartz.

Jurnalistul reamintește că abia astăzi la prânz Egiptul a anunțat că și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost invitat la summit. Dar aceasta este o fază despre reabilitatea Gazei care nu oferă Israelului niciun câștig tangibil. Iar biroul lui Netanyahu a refuzat propunerea Egiptului, invocând începutul zilei sfinte în Israel.

„Oricare ar fi motivul real al lui Netanyahu, poate că esența rămâne aceeași: acest summit, coordonat de Donald Trump împreună cu liderii mondiali, este o modalitate de a semnala Israelului că Gaza nu mai se află sub autoritatea sa exclusivă. Războiul s-a încheiat – așa cum repetă Trump – și acum alții vor prelua controlul”, potrivit jurnalistului.

El spune că desigur, orice inițiativă în Gaza va trebui să se desfășoare în strânsă colaborare cu guvernul israelian., dar rămâne o întrebare: „Va fi vorba de un efort cooperativ sau de ordine directe – la fel cum Trump a obligat Israelul să accepte acordul de încetare a războiului?”.

Pe cine consideră israelienii adevăratul lor salvator

În discursul său de astăzi din parlamentul israelian, Donald Trump a declarat: „Israelul, cu ajutorul nostru, a câștigat tot ce se putea câștiga prin forța armelor – ați câștigat. Acum este momentul să transformăm aceste victorii împotriva teroriștilor pe câmpul de luptă în premiul suprem al păcii și prosperității pentru întregul Orient Mijlociu”.

Declarația președintelui american nu este surprinzătoare, ci se aliniază vizitei programate marți în Israel a președintelui Indoneziei. Israelul nu are relații diplomatice cu Indonezia, iar vizita ar putea sugera că se apropie un alt „acord de pace”, spune Roy Schwartz. El afirmă că, în acest context, trebuie să ne întrebăm:

„Unde se încadrează palestinienii în această viziune? Este, într-adevăr, pe cale să se înființeze un stat independent? Acesta include și Cisiordania și înseamnă sfârșitul tuturor așezărilor? Și dacă acest lucru nu se va întâmpla, este oare posibilă o pace durabilă?”.

Aceasta este doar una dintre numeroasele probleme nerezolvate, spune Schwartz, remarcând că alte probleme au devenit evidente în timpul sărbătorilor de sâmbătă seara din Piața Hostages, unde, „în spatele manifestărilor de bucurie și ușurare, au ieșit la iveală adevăruri mai profunde”.

Momentul cel mai notabil al serii a fost când trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a încercat să-l laude pe Netanyahu pentru rolul său în încheierea acordului. Mulțimea – mult mai familiarizată cu eșecurile sale – l-a huiduit zgomotos. Nu o dată, nu de două ori. De fiecare dată când numele său era menționat, mulțimea îl huiduia. Scandarea ritmică „Mulțumim, Trump” nu a făcut decât să sublinieze pe cine consideră israelienii adevăratul lor salvator, conchide jurnalistul.