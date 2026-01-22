Pe cine propune ministrul Bogdan Ivan la șefia Rompetrol Rafinare: Fost șef la jocurile de noroc și un fost senator PSD

Ministrul energiei Bogdan Ivan a făcut două propuneri pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare, deciziile fiind publicate joi pe site-ul companiei. HotNews a solicitat încă de acum o lună Ministerului Energiei să confirme aceste propuneri, însă instituția nu a răspuns.

Ministerul Energiei a înaintat aceste propuneri în calitate de acționar, cu o participație de 44,7%. Pachetul majoritar este deținut de KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan. Rompetrol Rafinare, cea mai mare rafinărie din România, funcționează pe pierdere, deși este modernizată. A raportat o pierdere de 20,6 milioane de dolari în primele nouă luni ale anului 2025. În 2024, pierderea a fost de 66,7 milioane de dolari.

Cele două propuneri ale ministrului energiei sunt Mihai-Silviu Pocora și Alexandru Cordoș.

Mihai-Silviu Pocora, economist din Constanța, este actualul secretar general al Ministerului Energiei. Acesta a fost adus pe funcția de secretar general în august 2025, de actualul ministru PSD Bogdan Ivan, prin transfer de la Ministerul Economiei.

Pocora a lucrat în perioada 2014-2024 la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, ajungând în 2022 până pe pozița de vicepreședinte. Din aprilie 2024 a lucrat la Ministerul Cercetării, comasat ulterior cu cel al Economiei, condus până pe 23 iunie anul acesta de Bogdan Ivan, devenit atunci ministru al Energiei.

Dator la omul de afaceri Dragoș Sprânceană

Pocora este persoana de contact desemnată de ministru pentru a primi informațiile transmise de companiile din subordinea ministerului.

Reamintim că Ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD) a trimis o scrisoare tuturor companiilor din subordine. HotNews a intrat în posesia acesteia. Ministrul Ivan cere ca atunci când cetățenii, instituțiile europene sau presa întreabă ceva, atunci informațiile de interes public să urmeze un alt traseu decât este el definit prin lege. Mai exact, ministrul vrea să le aprobe.

În declarațiile de avere, Pocora apare cu o datorie de 140.000 dolari, din 2021, către Dragoș Sprînceană, om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican. Sprânceană a fost pus de fostul premier Marcel Ciolacu să fie emisarul Guvernului pe lângă administrația Trump.

În 2024, Pocora apărea ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Nationale De Radiocomunicații S.A

Altă propunere: un fost senator PSD

Alexandru Cordoș este jurist, fost senator PSD de Cluj, cu două mandate (2008–2012 și 2012–2016). Ulterior, a fost membru în Consiliul Județean Cluj. De asemenea, a obținut funcții în consilii de administrație în entități de stat, precum Cuprumin și Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale (SNAM).

Este cadru didactic în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din Cluj.

Deși cea mai mare parte a carierei sale politice este legată de PSD, inclusiv la conducerea partidului, filiala Cluj, în 2016 a avut o scurtă trecere la Partidul România Unită (PRU). A revenit apoi la PSD, unde este în continuare membru. În 2015, s-a autosuspendat din toate funcțiile deținute în partid, în contextul în care a fost cercetat de DNA într-un dosar de trafic de influență, în care soția sa a primit o condamnare de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.