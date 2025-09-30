Pe culmile nepăsării față de patrimoniu. Casa cu Cavaler în Armură din București și acoperișul ei prin care se vede cerul

București, strada Episcopul Radu, fostă Birjarilor. Cum intri dinspre str. Eminescu, în ce-a mai rămas din mahalaua negustorească Precupeții Vechi, după sistematizarea Căii Moșilor, o imagine ireală te izbește.

Pe măsură ce înaintezi, se distinge tot mai clar statuia metalică a unui cavaler medieval, cocoțată provocator pe acoperișul unui monument istoric părăginit.

O inscripție pe zidul scorojit al clădirii ne spune că aceasta este: „Casa Alexandru Dimitriu, stil neoromânesc. Proprietarul, tinichigiu ornamentalist, a realizat decorațiunile din metal la numeroase clădiri publice, religioase și particulare din țară, printre care: Ateneul Român, Palatul Patriarhiei, Palatul Fundației Regale Carol I, Gara de Nord, Palatul Culturii din Iași, Palatul Sturdza din Miclăușeni.”

Ca semn distinctiv pentru breasla meșterilor fierari al cărei fruntaș era, Alexandru Dimitriu a așezat pe acoperișul casei sale un cavaler blindat cu o armură atât de bine făurită încât pare veritabilă.

Omul cu pavăză și ciocan în mâna dreaptă, simbol al meseriașilor fierari, a rămas încremenit în timpul lucrului, peste un oraș din care au dispărut breslele fierarilor, rotarilor, frânghierilor, curelarilor, șelarilor, dogarilor…

