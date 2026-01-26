„Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”. „PSD ar trebui să se lămurească dacă sunt la opoziție sau la guvernare” – ministrul Pîslaru, despre atacurile parlamentarului PSD Câciu față de Guvernul Bolojan

Partidul Social Democrat ar trebuie să se lămurească singur dacă este la guvernare sau în opoziție, a declarat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ce parlamentarul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Proiectelor Europene și al Finanțelor, contestaste rezultatele măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan în reducerea deficitului bugetar. Pîslaru a mai afirmat că „pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”, în fosta guvernare, în condițiile în care Câciu a fost minstrul Investițiilor și Proiectelor Europene în iunie 2023-decembrie 2024.