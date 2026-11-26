România, Bulgaria și Grecia au semnat la Bruxelles un plan comun pentru autostrăzile, căile ferate și podurile care leagă Dunărea de Marea Egee și de Marea Neagră. Pe hârtie, drumul românilor spre plajele grecești ar urma să devină mai scurt și mai sigur. În realitate însă, multe proiecte nu au bani sau sunt abia la faza de studii.

Oficialii din ministerele transporturilor din Bulgaria și Grecia și România, au semnat recent un plan de acțiune pentru proiectele de transport dintre cele trei țări, anunța Comisia Europeană.

Documentul își propune să grăbească autostrăzile, căile ferate și podurile care leagă Marea Egee de Dunăre și de Marea Neagră, atât pentru mărfuri și călători, cât și pentru deplasarea rapidă a trupelor NATO pe flancul estic.

Proiectele cu prioritate maximă din planul convenit de cele trei țări însumează peste 20 de miliarde de euro, potrivit tabelului din documentul Comisiei Europene. O bună parte din această sumă, însă, nu are încă o sursă de finanțare.

Trei axe, pe traseele pe care merg deja românii

Planul împarte regiunea în trei mari coridoare nord–sud. Sunt, în linii mari, drumurile pe care le iau vara românii care pleacă cu mașina spre Grecia.

Axa centrală: Salonic și Alexandroupoli – Svilengrad – Ruse – Giurgiu – București, mai departe spre Siret și Ungheni.

Axa vestică: Atena – Salonic – Sofia – Vidin – Calafat – Craiova.

Axa estică: Alexandroupoli – Burgas – Varna, cu o posibilă prelungire spre Constanța.

De-a lungul lor, cele trei țări au trecut în anexa documentului autostrăzi, linii de cale ferată, poduri peste Dunăre și legături cu porturile.

Comisia Europeană pune în față trei proiecte: calea ferată dintre portul Alexandroupoli și Svilengrad, modernizarea podului feroviar Giurgiu–Ruse și pregătirea unui pod nou, rutier și feroviar, între aceleași orașe dintre România și Bulgaria.

Un plan gândit întâi pentru armate, apoi pentru turiști

Motivul principal al planului nu este traficul de vacanță, după cum o arată documentul oficial care începe prezentarea strategiei din punct de vedere al situației de securitate în regiune: războiul din Ucraina, amenințările din Marea Neagră și nevoia ca trupele NATO să se poată deplasa rapid pe flancul estic.

Drumurile și căile ferate trebuie să fie „cu dublă utilizare”, adică bune și pentru civili, și pentru convoaie militare, se arată în document.

Practic, conform strategiei, șoferii români vor fi beneficiari indirecți. Dacă proiectele se fac, drumul spre Salonic, Halkidiki sau Thassos va deveni mai rapid. Întrebarea este dacă și când.

Planul nu obligă pe nimeni la nimic

Documentul stabilește o platformă la nivel de miniștri, care se întâlnește de cel puțin două ori pe an, și un grup tehnic care actualizează anual lista proiectelor. Nu prevede însă sancțiuni pentru întârzieri.

„Ca orice plan, e exact asta: un plan. Nu este o obligație, nu e literă de lege. Nu înseamnă că se va și întâmpla. Evident că nu se va întâmpla dacă nu vor exista alocările bugetare”, explică pentru publicul HotNews Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, una dintre cele mai mari organizații civice din țară care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură.

„Și nu e doar o chestiune de alocare de fonduri, ci de puterea și capacitatea administrativă, de prioritățile care sunt în țara respectivă. Mai mult decât atât, unde sunt proiecte transfrontaliere, nu înseamnă că ambele țări sau poate chiar în cazul ăsta trei țări au aceeași prioritate”, spune Ciurea.

Harta proiectelor rutiere România – Bulgaria – Grecia / Sursă: Comisia Europeană (click pentru deschidere separat la rezoluția originală)

România: cei mai mulți bani merg spre nord, nu spre plajele din Grecia

România apare în strategie cu nouă proiecte din categoria de prioritate maximă. Două sunt comune cu Bulgaria: noul pod Giurgiu–Ruse și lucrările de navigabilitate pe Dunăre.

Împreună, cele nouă proiecte sunt estimate la aproximativ 11,3 miliarde de euro. Doar circa jumătate are finanțare asigurată.

Iar din banii asigurați, cea mai mare parte, 4,2 miliarde de euro, vine din SAFE, instrumentul de împrumut al UE pentru apărare. Sunt destinați autostrăzilor A7 și A8 din nord-est, spre Ucraina și Republica Moldova.

Pentru românul care pleacă în concediu spre Grecia, proiectele din plan cu adevărat relevante sunt puține: calea ferată București–Giurgiu, podul nou peste Dunăre de la Giurgiu și legăturile spre podul Vidin–Calafat.

București–Giurgiu: trenurile revin în 2028

Calea ferată dinspre Capitală până la Giurgiu este cel mai avansat proiect românesc din plan.

Linia de cale ferată de 93 de kilometri dintre București și Podul Prieteniei este modernizată și electrificată, cu 423 de milioane de euro din Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Lucrările depășiseră 15% la sfârșitul lui septembrie 2026, iar circulația trenurilor e planificată să fie reluată în 2028.

Pentru șoferi, însă, planul nu prevede nimic concret între București și Giurgiu. Drumul rămâne deocamdată același DN5.

„Nu avem București–Giurgiu. Bine, facem pod, dar mergem pe DN5? Mergem pe DN5, că e cu două benzi pe sens, dar treci prin localități”, observă Ionuț Ciurea.

În paralel, Compania de Investiții Rutiere (CNIR) a demarat studiul de fezabilitate pentru viitoarea autostradă de la București la Giurgiu, însă momentul până la execuția propriu-zisă și deschiderea traficului este departe.

Podul Giurgiu–Ruse 2: studiul nici nu a început, iar banii pentru lucrări lipsesc

Podul Prieteniei, deschis în 1954, este singurul pod dintre Giurgiu și Ruse. Pe el trec atât mașinile, cât și trenurile.

Planul recunoaște că podul existent nu mai face față creșterii traficului și nici nevoilor de mobilitate militară. De aceea, cele trei țări au trecut în listă un pod nou, rutier și feroviar, cu drumuri de acces care să ocolească orașele Giurgiu și Ruse.

Potrivit documentului, studiul de fezabilitate ar trebui să fie gata în 2027, iar lucrările până în 2032. Costul estimat: 1,57 miliarde de euro.

Deocamdată, singurii bani asigurați sunt 6,9 milioane de euro din CEF, pentru studiul de fezabilitate. Restul, aproximativ 1,5 miliarde de euro, trebuie găsit.

Iar calendarul a rămas deja în urmă. Contractul pentru studiul de fezabilitate nici măcar nu a fost atribuit, deși licitația a fost lansată tocmai din august 2024.

Realizarea etapei de studiu poate dura până la 23 de luni. Asta duce finalizarea studiului, în cel mai bun caz, spre 2028.

Expert: bulgarii nu prea își doresc podul

Până la podul nou, planul propune două măsuri pe termen scurt: electrificarea părții bulgare a podului existent, cu termen 2030, și mai multe feriboturi pe Dunăre, mai ales pentru nevoile militare.

România conduce proiectul podului nou, notează jurnaliștii de la Mediapool, care așteaptă de la partea română detalii despre stadiul procedurii care nu mai se temrină..

Ionuț Ciurea crede că problema nu e doar de bani și de proceduri, ci și de voință politică.

„Noi vrem Giurgiu–Ruse, ei de fapt nu prea îl vor. Giurgiu–Ruse pentru bulgari nu e o prioritate. Ei nu vor nici traficul turistic, nici traficul de marfă din Turcia pe acolo. Vor să-l taxeze mai mult, să se ducă spre Serbia sau spre Vidin–Calafat”, explică expertul.

El adaugă că mașinile românești care trec pe acolo nu se opresc în Bulgaria, ci merg direct în Grecia.

Partea bulgară trece totuși podul printre prioritățile sale, alături de modernizarea căii ferate Ruse–Giurgiu–București, potrivit Mediapool.

„Cifra asta e complet din burtă”

Ciurea pune sub semnul întrebării și costul din plan – 1,5 miliarde de euro pentru proiectare și execuție. Studiul de fezabilitate este cel care va stabili exact amplasamentul, soluția tehnică sau dacă vor fi două poduri separate, unul rutier și unul feroviar, ori un pod combinat.

„Poate să fie 1,5 miliarde, poate să fie 2 miliarde și un pic. Nu avem nici măcar o estimare grosieră, cifra asta e complet din burtă”, spune el.

Expertul estimează că, din cauza deschiderii mari peste Dunăre și a restricțiilor de mediu, va fi cel mai probabil un pod suspendat. Doar proiectarea unui pod de așa o anvergură ar putea dura un an și jumătate sau doi.

„Discuția este 2030+. 2032 e posibil, dar ar trebui să se alinieze prea multe planete”, spune Ciurea.

Proiectele de infrastructură românești incluse în planul comun cu Bulgaria și Grecia / Sursă: CE (click pentru deschidere separat la rezoluție originală) (Notă: Tabelul a fost centralizat de HotNews cu ajutorul unui agent AI din documentul publicat de către Comisia Europeană).

Craiova–Calafat: zero lei asigurați

A doua rută a românilor spre Grecia trece prin Calafat, peste podul spre Vidin, apoi prin Sofia și Kulata.

Planul prevede modernizarea căii ferate Craiova–Calafat și adaptarea drumurilor de acces la pod, în total 810 milioane de euro. Nu are niciun leu asigurat, iar România nu a contractat lucrări pe această linie.

„De pe lista asta, cred că Craiova-Calafat ar fi cel mai puțin băgat în seamă pe la noi. Dacă vorbim de proiecte pentru intervalul 2030-2035, atunci Craiova–Calafat e dintr-un univers paralel”, spune expertul Pro Infrastructură.

El pune proiectul în balanță cu golurile din interiorul țării care trebuie umplute: autostrăzile Sibiu–Pitești și Arad–Oradea sau drumul rapid Craiova–București pe sud, prin Alexandria.

A7 și A8: prioritate reală, dar blocate în instanță

Proiectul românesc pe care autoritățile chiar îl împing este cel de infrastructură rutieră în zona de nord-est. Practic, nu are legătură directă cu drumul spre Grecia.

Este vorba de autostrada „Moldovei” A7, pe ruta Pașcani–Suceava–Siret, de aproximativ 117 kilometri, și de Autostrada „Unirii” A8, Moțca–Iași–Ungheni, de circa 89 de kilometri. Ambele duc spre frontierele cu Ucraina și Republica Moldova.

România este singura țară din UE care folosește bani SAFE pentru autostrăzi – circa 4,2 miliarde de euro. Toate tronsoanele trebuie însă terminate până la finalul lui 2030.

Cele mai multe contracte au fost semnate în primăvara și vara lui 2026. Apoi au apărut litigiile.

În septembrie, Curtea de Apel București a anulat contractele pentru două loturi Suceava–Siret. La mijlocul lui octombrie, instanța a trimis la reevaluare contractul pentru tronsonul Iași–Ungheni, cel care leagă autostrada de noul pod peste Prut.

Planul mai arată că, dincolo de fondurile SAFE, mai lipsesc 1,4 miliarde de euro.

„N-aș paria sub nicio formă că o să fie Pașcani–Siret și Moțca–Ungheni gata în 2030. De fapt, aș paria exact invers: ceva o să lipsească din astea două”, avertizează Ionuț Ciurea.

El crede că, pentru a mai fi o șansă, contestațiile trebuie rezolvate în prima jumătate a anului viitor. Scenariul cel mai bun, în opinia sa, ar fi ca până în 2030 să fie gata Pașcani – Suceava și Moțca – Lețcani.

Căile ferate spre Ucraina și Moldova: doar reparații

Liniile Ploiești–Pașcani–Vicșan (Siret)i și Pașcani–Iași–Ungheni sunt importante pentru mobilitatea militară. Deocamdată sunt finanțate doar lucrări mici, în principal electrificări lângă frontieră, cu 189 de milioane de euro din CEF.

Modernizarea completă e programată „după 2030” și ar costa încă aproximativ 1,9 miliarde de euro.

Ciurea descrie ce se va face între timp pe linia Ploiești–Vicșani drept „light modernization” și o explică printr-o comparație: „Înseamnă că ne cade casa în cap și nu-i facem fundația, că nu avem bani. Poate reparăm acoperișul și mai dăm cu o lavabilă.”

Dunărea și noile poduri, pe termen lung

Proiectul FAST Danube 2, care urmărește ca Dunărea să fie navigabilă tot anul pe sectorul comun româno-bulgar, este finanțat integral, cu 230 de milioane de euro, și are termen 2028.

Pentru alte poduri peste Dunăre, la Călărași–Silistra și Turnu Măgurele–Nikopol, planul prevede doar studii, până în 2029.

„Noi nu suntem în stare să facem noul pod de la Giurgiu – Ruse, și facem acum și podurile de la Turnu Măgurele, și la Călărași? Sigur că trebuie să le facem, dar nu avem bani pentru toate”, spune Ciurea.

Bulgaria: autostrăzi începute de decenii și o trecere nouă prin Balcani

Pentru șoferii români, cele mai importante schimbări din plan s-ar petrece pe teritoriul Bulgariei pentru că pe acolo trec toate drumurile spre Grecia.

Guvernul de la Sofia vrea să lege cele trei capitale, Atena, Sofia și București, prin drumuri și căi ferate rapide, scrie publicația bulgară Mediapool.bg.

Primul proiect pe care îl întâlnesc românii care trec pe la Giurgiu este autostrada Ruse–Veliko Tarnovo.

Aceasta este în construcție, dar pentru unul dintre tronsoane nu a fost ales încă un constructor, transmit jurnaliștii bulgari.

Potrivit planului, sectorul Byala–Ruse are finanțare parțială, aproximativ jumătate din cele 1,02 miliarde de euro estimate. Pentru sectorul Veliko Tarnovo–Byala, estimat la 1,8 miliarde de euro, nu există încă bani.

Spre Makaza, pe o autostradă prin concesiune

De la Veliko Tarnovo spre sud, guvernul lui Rumen Radev are ca prioritate o rută nouă spre punctul de frontieră Makaza și mai departe spre Alexandroupoli, la Marea Egee.

După Veliko Tarnovo, drumul ar urma să fie un drum expres construit în concesiune. Ar traversa munții Balcani prin Pasul Republica, cunoscut și ca Hainboaz, apoi s-ar lega de autostrada Maritsa. Ieșirea spre Makaza ar fi lângă Kardzhali. Proiectarea este în curs, potrivit Mediapool.

În planul european, legătura Veliko Tarnovo–Maritsa apare însă doar în categoria proiectelor „pentru evaluare viitoare”. Costul estimat este de 3,4 miliarde de euro, cu lucrări abia în 2035.

Ionuț Ciurea atrage atenția că traversarea Balcanilor nu e simplă: „Munții ăia nu sunt foarte înalți, dar sunt destul de plini de văi. Pe acolo nu e ieftin pentru bulgari să facă autostradă sau drum expres spre Grecia.” El compară dificultatea cu cea a autostrăzii spre Maramureș.

Autostrazile prin Bulgaria – Axa Nord – Sud (traseu orientativ) / Sursă: HotNews

Struma, autostrada de un sfert de secol

Ruta vestică, prin Sofia și Kulata, are propriile probleme.

Autostrada Struma, de la Sofia spre granița cu Grecia, este în construcție de 25 de ani, notează Mediapool. Iar Hemus, autostrada spre Veliko Tarnovo, se construiește de peste o jumătate de secol.

Cea mai importantă verigă lipsă de pe Struma este sectorul Kresna–Krupnik, de două ori câte 23,6 kilometri – o autostradă asemăînătoare ca poveste și complexitate cu Sibiu – Pitești din România. Fiecare parte e estimată la 913 milioane de euro și niciuna nu are finanțare. Planul fixează termenele în 2031, respectiv 2035.

Un tronson scurt, de doi kilometri, între capătul autostrăzii și punctul de frontieră Kulata ar urma să fie gata până în 2030.

Sofia–Vidin: termen 2035

Pentru românii care trec Dunărea pe la Calafat, contează drumul expres Sofia–Vidin.

Este în construcție din 2020, pe tronsoane, iar guvernul Radev vrea să-l termine până în 2035, scrie publicația de la sud de Dunăre. Linia de cale ferată pe același traseu este renovată tot pe bucăți.

Este o prioritate pentru Uniunea Europeană, dar nu și pentru Bulgaria, notează Mediapool.

Cu trenul nu se mai trece din Bulgaria în Grecia

Pe calea ferată, legătura cu Grecia lipsește de fapt.

Trenurile de călători dintre Bulgaria și Grecia au fost suspendate în pandemia din 2020 și nu au mai fost reluate. Compania feroviară bulgară a cerut reluarea lor, dar partea greacă nu este interesată, potrivit operatorului bulgar citat de Mediapool.

Tronsonul dintre Kulata și Strimon nu este electrificat. Chiar și înainte de suspendare, operatorul grec transporta călătorii cu autobuzul pe această porțiune.

Cât despre bani, ministrul bulgar al transporturilor, Georgi Peev, a spus că sunt luate în calcul mai multe surse: următorul buget multianual al UE, noul CEF, Banca Europeană de Investiții, bugetul național și parteneriatele public-private.

Grecia: un drum nou deja deschis, restul în licitații și planuri

Guvernul de la Atena vede strategia europeană ca pe o șansă de a-și moderniza porturile și căile ferate îmbătrânite, scrie publicația greacă EfSyn.

Unele proiecte avansează, altele sunt blocate sau abia la început. Mai multe existau deja înainte de plan și au fost doar incluse în noul cadru comun, notează jurnaliștii greci.

„Porturile Salonic și Alexandroupoli, alături de cele din Kavala și Volos, pot deveni noduri-cheie într-o rețea integrată care leagă Mediterana de Balcani, Marea Neagră, Marea Baltică și Europa Centrală”, a declarat ministrul grec al transporturilor, Christos Dimas, la o întâlnire cu omologul bulgar din 6 noiembrie.

O noutate pentru românii care ajung prin Kavala

Pentru românii care merg spre Xanthi sau Kavala prin sudul Bulgariei, există deja o noutate.

Sectorul de drum dintre Dimario și granița cu Bulgaria a fost dat în folosință pe 20 ianuarie 2026. Leagă Xanthi de Rudozem și Smolyan, în Bulgaria.

Restul axei Xanthi–Echinos–Dimario este însă departe de a fi gata. Cele patru tronsoane rămase costă împreună 211 milioane de euro, iar finanțare există doar pentru o mică parte. Termenele din plan merg până în 2032.

Drum de legatura dinspre Bulgaria spre Kavala – traseu orientativ / Sursă: HotNews

Legătură mai rapidă dinspre Kulata spre Thassos

Un alt proiect care contează pentru turiști este drumul E61, care leagă Kavala, poarta spre Thassos, de Serres și de punctul de frontieră Promachonas (Kulata).

Proiectul presupune modernizarea și construcția a aproximativ 115 kilometri de drum. Costul total este de 550 de milioane de euro, din care sunt asigurate doar 62 de milioane. Studiile ar trebui terminate în 2027, iar lucrările în 2034.

În plus, centura orașului Kavala și podurile de pe autostrada Egnatia, pe tronsoanele spre Alexandroupoli și spre Promachonas, ar urma să fie consolidate pentru transporturi militare grele. Ambele sunt deocamdată la stadiul de planificare, cu lucrări până în 2033–2034.

Tot doar în planificare este și drumul Ardanio–Ormenio, de la Alexandroupoli spre granița cu Bulgaria, estimat la 550 de milioane de euro.

„Grecii nu au de ce să se grăbească”

Ionuț Ciurea spune că nici Grecia nu împinge foarte tare proiectele de legătură cu vecinii din nord.

„Românul vine în Grecia oricum. Și cu autostrada asta, și fără ea, românii tot o să se ducă. Nu cred că o să fie vreunul care să zică «gata, am drum până în Grecia, mă duc în fiecare weekend»”, explică expertul.

Ce se schimbă, concret, pentru șoferii români pe drumul spre Grecia?

Pe termen scurt, puțin. Singurul drum nou deja deschis este tronsonul grecesc de la Dimario spre Rudozem.

Cele mai mari schimbări ar veni din Bulgaria, de la autostrada Ruse–Veliko Tarnovo și de la sectorul Kresna de pe autostrada Struma. Ambele au însă termene după 2030 și o mare parte din bani nu este asigurată.

Planul se bazează pe următorul buget multianual al UE, pentru perioada 2028–2034, ca să acopere golurile.

„O să se întâmple ceva din planul ăsta. Cât mai exact? 5%, 10%, 20%… 80%? E o discuție lungă aici. La planuri toți suntem buni, dar la implementare mai puțin”, spune Ionuț Ciurea.