Pedeapsa fostului ministru Darius Vâlcov, redusă cu un an prin decizia ÎCCJ. Procesul penal pentru trafic de influență, stopat în urma prescripției

Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de acesta. Magistraţii au decis să menţină decizia de confiscare a sumei de la 6,2 milioane de lei de la Darius Vâlcov. Decizia Înaltei Curţi este definitivă, informează News.ro. Decizia survine în aceeași zi în care Înalta Curte a dispus eliberarea fostului ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și cumnatului lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, tot în urma unui recurs în casație.

„Cu majoritate: Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan împotriva deciziei penale nr. 38 din data de 2 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 790/1/2019. Casează, în parte, decizia penală recurată şi, în rejudecare: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, aplicată inculpatului, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: – pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002; – pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002; – sporul de 1 an închisoare”, se arată în minuta ÎCCJ.

Vâlcov trebuie să acopere prejudiciul

Înalta Curte de Casaţie a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva lui Darius Vâlcov pentru trafic de influenţă ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Magistraţii au menţinut pedeapsa de cinci ani de închisoare aplicată lui Darius Vâlcov pentru spălare a banilor.

„Anulează formele de executare emise în baza deciziei recurate şi dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa de 5 ani închisoare. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 25.03.2015 până la 23.06.2015, inclusiv şi durata pedepsei executate, de la data de 14 august 2023 la zi. Menţine dispoziţia privind confiscarea sumei de 6.200.000 lei de la inculpatul Vâlcov Darius Bogdan. Menţine măsurile asigurătorii dispuse faţă de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan prin ordonanţele din datele de 27 martie 2014, 31 martie 2015, 30 aprilie 2015 şi 11 mai 2015, emise în dosarul nr. 378/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, până la concurenţa sumei de 6.200.000 lei”, a precizat sursa citată.

Decizia este definitivă. A existat şi o opinie separată, în sensul respingerii, ca nefondat, a recursului în casaţie declarat Darius Vâlcov.

Vâlcov a fost condamnat în 2023 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

În mai 2015, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată de procurorii DNA, care îl acuzau de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupată de acesta, de primar al municipiului Slatina, senator şi ministru de Finanţe.

Darius Vâlcov s-a predat autorităţilor italiene în 23 mai 2023, în Napoli. Conform legislaţiei italiene, având în vedere locul predării, a fost atrasă competenţa Curţii de Apel Napoli. Instanţa de executare italiană nu a dispus arestarea provizorie în vederea predării, fiind lăsat în libertate, sub supraveghere. Anterior, fostul ministru de Finanţe Darius Vâlcov fusese dat în urmărire de către Poliţia Română. Ulterior, el a fost extrădat în România.