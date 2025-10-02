Pedepse mai mari pentru cei care ocolesc sancțiunile impuse de UE . Oana Țoiu: „Scopul e descurajarea”

În ședința de Guvern de joi a fost aprobat un proiect de lege care stabilește că eludarea sancțiunilor UE devine infracțiune, până acum era contravenție, care se poate pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani. Până să fie pus în aplicare, proiectul trebuie să treacă și prin Parlament.

Joi, într-o conferință de presă la finalul ședinței de Guvern, ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că Executivul a aprobat un proiect de lege care privește „o mai bună reglementare împotriva celor care încearcă şi reuşesc să eludeze sancţiunile stabilite la nivelul Uniunii Europene”.

Ministra a spus că în contextul războiului din Ucraina, Uniunea Europeană a adoptat 18 pachete de sancțiuni, iar proiectul are ca scop descurajarea celor care vor să ocolească sancțiunile.

„În primul rând, scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din reţelele teroriste, împotriva celor care fac parte din reţelele care finanţează conflicte militare, un efect de descurajare a investiţiilor care provin din regimuri ostile intereselor noastre şi intereselor Uniunii Europeane”, a declarat Oana Ţoiu.

Astfel, vor fi sancționate, drept eludări ale sancțiunilor, comerțul cu bunuri restricționate, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea sau transportul bunurilor interzise – cum ar fi produse militare sau tehnologii cu dublă utilizare -, ascunderea activelor prin furnizarea de informații false sau neraportarea propriilor active.

Oana Țoiu a precizat că persoanele care raportează încălcări ale sancțiunilor vor primi protecție: „Asigurăm protecţie conform legii naţionale şi cerinţelor europene pentru persoanele care raportează încălcări ale sancţiunilor”.

Ministra a mai declarat că proiectul de lege face referire și la active cripto. Astfel, legea închide „o vulnerabilitate majoră, exploatată pentru a muta banii în afara sistemului financiar tradiţional”, a spus Ţoiu.

De acum, legea se va aplica și persoanelor, și firmelor care încalcă sancțiunile europene și în afara țării indiferent dacă fapta este sau nu pedepsită de legea locală din ţara respectivă.

Ocolirea sancțiunilor se va pedepsi cu închisoare între 1 și 5 ani, iar în cazurile grave se poate ajunge până la pedepse de până la 12 ani.

Noile infracțiuni vor fi de acum anchetate de DIICOT.

Proiectul a fost trimis la Parlament, unde va fi adoptat în procedură de urgență. Apoi, va trebui să fie promulgat de președintele Nicușor Dan.