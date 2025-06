Pedepse mai mari pentru cei care vând sau folosesc artificii și petarde. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Printre noile măsuri se numără majorarea amenzilor și chiar pedepse cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru folosirea sau vânzarea fără drept a articolele pirotehnice, precum artificii sau petarde.

Legea a fost depusă în Parlament de Mihai Weber, deputat PSD, în 2018 și a fost adoptată în mai 2025. Vineri, președintele Nicușor Dan a promulgat-o.

Potrivit legii, articolele pirotehnice pot fi folosite doar sub supravegherea unui pirotehnician autorizat.

De asemenea, vânzarea de artificii către persoanele care au sub 16 ani este interzisă, potrivit noii legi și poate fi pedepsită cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Legea inițială prevedea că e interzisă vânzarea către persoane cu vârsta sub 18 ani. Aceleași pedepse sunt prevăzute și în cazul:

comercializării de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1

prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizație

depăşirea cantităţii maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în conformitate cu tipul lor de utilizare sau cu scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv cu nivelul lor de zgomot. Categoria F1, menționată mai sus, cuprinde articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil. Cu cât crește numărul, cu atât articolele sunt mai periculoase.

Ce documente sunt necesare pentru spectacole pirotehnice

Noua lege introduce pedepse cu închisoarea pentru mai multe fapte. Prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2 fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Legea inițială prevedea pedepse cuprinse între 3 luni și un an de închisoare pentru activitățile menționate.

Pentru spectacole pirotehnice, cu artificii de tip F2, F3 și F4 va fi nevoie de:

acordul primăriei și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)

Avizul poliției județene sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz.

Pentru artificiile încadrate în categoria F2 și T1, distanțele de siguranță pot fi reduse la jumătate, iar pentru F1 trebuie respectate condițiile de siguranță prevăzute de producător.

Peste 500 de persoane, rănite de artificii și petarde de sărbători

Deputatul Mihai Weber spunea, potrivit News.ro, că adoptarea legii vine în contextul unor statistici alarmante furnizate de Ministerul Sănătăţii, potrivit cărora 565 de persoane – în special copii şi tineri – au suferit răni grave sau mutilări permanente în sezonul sărbătorilor de iarnă 2024–2025, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a petardelor şi altor materiale pirotehnice.

Noua lege va intra în vigoare în 60 de zile de la momentul în care e publicată în Monitorul Oficial.