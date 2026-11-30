Premierul în exercițiu al Spaniei, socialistul Pedro Sanchez, a declarat că acceptă rezultatul alegerilor parlamentare, în primele sale declarații publice după scrutinul de duminică.

După numărarea a 97,67% dintre voturi, Partidul Popular este la 133 dintre cele 350 de mandate ale Congresului, în timp ce socialiștii lui Pedro Sanchez sunt la 115. Alături de naționaliștii de la Vox, care sunt la 52 de mandate și au obținut cele mai multe voturi în plus față de alegerile din 2023, PP poate forma o majoritate pentru a prelua guvernarea.

„Din păcate, blocul progresist nu a fost suficient de puternic pentru a putea depăși dreapta și extrema dreaptă și este datoria noastră democratică să recunoaștem acest lucru. Noi bineînțeles că avem încredere în instituțiile noastre și în cei care lucrează în ele, iar din acest motiv recunoaștem și acceptăm rezultatele alegerilor, fără suspiciuni (…) și fără nicio teorie a conspirației”, a afirmat Pedro Sanchez.

Pentru Spania, consideră liderul socialist, „este o noapte tristă”.

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