Pelerinajul șpăgii la stat: Șefele Casei de Asigurări Maramureș țineau evidența furnizorilor care le ofereau cadouri și se revoltau când primeau atenții modeste: „Pe bune, atâta nesimțire? Atâta valorăm în ochii lor?”

Directoarea generală a Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Maramureș, Carmen Prodan, și o altă șefă din instituție au fost puse sub acuzare de DNA, la începutul acestui an, pentru luare de mită. Datele din dosar, consultate de HotNews, arată că mita oferită de furnizorii de servicii medicale din Maramureș șefelor CJAS devenise în ultimii ani atât de frecventă, încât acestea ajunseseră să-i blameze pe cei care „uitau” să treacă pe la ele.

20 de cutii cu bijuterii, 38 de parfumuri, sigilate și așezate în pungi de cadou, au găsit polițiștii la perchezițiile efectuate numai la directoarea Stretea. Însă pe lângă acestea au fost găsiți și bani dar și multe alte buni: genți, ceasuri, produse cosmetice, produse alimentare sau băuturi alcoolice.

Cele două șefe ale CJAS Maramureș primeau orice li se oferea. Totuși, ultimele înregistrări le surprind pe cele două în timp ce își exprimă nemulțumirea că s-au săturat să li se ofere cârnați, așteptând cadouri „la nivelul valorii”.

La începutul acestui an, DNA a anunțat punerea sub acuzare de luare de mită a directoarea generală a CJAS Maramureș, Carmen Prodan, și a altei șefe importante din instituție – Camelia Stretea, directoarea executivă a Direcției Relații Contractuale.

Cele două au fost plasate sub control judiciar, li s-a interzis să-Și mai exercite funcțiile.

Când a aflat că procurorii anticorupție le-au monitorizat pas cu pas ultima lună a anului trecut, iar probele adunate nu lasă loc de interpretări, directoarea executivă Camelia Stretea a anunțat procurorul că dorește încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. Aceeași solicitare a făcut-o și managerul economic al unui centru medical privat, pus sub acuzare pentru dare de mită.

„O agendă cu 5.000 de pagini”, nume de cod pentru 5.000 de lei

La fel ca în cazul doctoriței de la Suceava, nici la Maramureș cele două directoare nu au condiționat în vreun fel pe cei care le-au mituit, dar nici nu au refuzat.

Ba mai mult, directoarea Carmen Prodan și-a transformat soțul în intermediar. Datele din dosar arată cum unii dintre furnizorii de servicii medicale erau trimiși de directoarea Carmen Prodan să se întâlnească cu soțul acesteia, pentru a i se lăsa cutiile cu cadouri și plicurile cu bani.

De regulă, mita era dată la dublu, atât pentru ea, cât și pentru directoarea responsabilă cu încheierea contractelor cu furnizorii.

„Am desfăcut un pachet. Este o agendă cu 5.000 de pagini”, o anunța soțul pe directoarea CJAS Maramureș pe 28 decembrie 2023, la scurt timp după ce directorul economic al unui centru medical se întâlnise cu el și oferise două cutii: una pentru doamna Prodan, cealaltă pentru doamna Stretea.

„Se constată faptul că, în mod evident, cei doi folosesc un limbaj codat, neexistând în comerţ agende care să aibă 5.000 de pagini, numitul Prodan transmiţându-i soţiei faptul că a primit suma de 5.000 de lei”, consemnează procurorul de caz.

Când șefa a anunțat-o despre generozitatea furnizorului care pe lângă produse de Crăciun le-a pus și câte 5.000 de lei în agendă, directoarea Stretea „și-a făcut semnul crucii”, se mai arată în dosar.

„Si băiatul ăla de la ambulanță era amabil!”

Ancheta DNA surprinde doar activitatea din perioada sărbătorilor de iarnă 2023, însă procurorii susțin că modul în care acționau cele două directoare era unul de lungă durată și invocă discuțiile interceptate purtate de șefele CJAS Maramureș.

Fără să știe că birourile lor sunt monitorizate, cele două directoare de la CJAS Maramureș au fost înregistrate în timp ce treceau în revistă furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale, care nu le mai aduceau cadouri sau care le dădeau atenții „modeste”.

La adresa lor, directorul general Carmen Prodan folosea un limbaj trivial, după cum se remarcă pe înregistrări.

La dosar, procurorii au pus o discuție interceptată pe 20 decembrie 2023, între directoarea Prodan și o subalternă.

Carmen Prodan. Foto: Direct MM

Prodan.: N-a venit, ăăă, nici…Acum Caritasu venea, da el nu mai are contract!

Funcționară: …(neinteligibil)…

Prodan:: Ă și …(neinteligibil)… Un Ortoprofil, un Optinova, Nu mai! S-a terminat!

Funcționară.: (Dă din cap în sens negativ) nu…

Prodan: Și băiatul ăla de la ambulanță era amabil! Ăla, unu de la ambulanță, de la…

Funcționară: Nu știu, nu mai țin…

Prodan: Da n-o mai fo de vreo 2 ani ăla!

Funcționară: Nuuu! A fost de ziua ta, cred că ți-o trimis și de ziua mea!

….

Prodan: () e atât de atentă! Iar laboratoarele? Unu? Unu? Evreul cela a tău, pe tine cel puțin, ăla te vede mai mult decât pă mine! Da, așa-i, no?

Funcționara: No păi!…(neinteligibil)… (Face semne din mâini, le ridică în semn de nemulțumire)”.

„Te-o impresionat punga?”

În aceeași zi, directoarea Prodan a fost surprinsă în timp ce i se plângea directoarei economice a instituției de furnizorii care nu îi mai oferă cadouri ca altă dată.

Prodan: Te-o impresionat punga de la…?

Director economic C.M.: Daa…(neinteligibil)…

Prodan: Eu am să le spun, eu sunt un om curajos, eu nu am nevoie de la nimeni de nimic, o dată…

Director economic C.M..: O șampanie și un panettone…

Prodan: Nu că ar fi trimis altceva, dar anu trecut bunăoară o trimis ceva sucuri naturale, de cătină, de nu știu ce, mă, cel puțin…

Director economic C.M.: O fost ceva mai deosebit, da, sigur, da !

Prodan.: O fost ceva, o fost într-o sticlă de… că nu se pune altceva, că amu îi vinu și astea.

Director economic C.M: Exact, exact!

Carmen Prodan? Dar când le vezi că vin în instituție… uită-te acolo am primit un aranjament… Uită cât îi de mare! (N.O. îi indică o pungă de cadou de culoare albă, mai voluminoasă, care se află lângă masa de birou, în care se află aranjamentul floral primit din partea farmaciilor Nordpharm)

Director economic: Da, da!

Mita adusă cu crăciunițele

În aceeași zi, pe 20 decembrie 2023, un furnizor de servicii medicale a venit la sediul CJAS Maramureș, însoțit de 40 de crăciunițe, pentru a oferi cadouri șefelor instituției. Deși impresionată de opulența cadourilor, directoarea Prodan se temea că gestul furnizorului putea atrage atenția.

Director general: Tu, deci înnebunești, îți vine un delegat cu 40 de crăciunițe, o trimis la mai multă lume!

Director economic: C.M.: Da, da!

Director general: Așa vrea el, crăciunițe!

Director economic: D-apoi no, nici nu-i poți… adică după ce vin aci, ce, nu-i mai poți întoarce!

Director general: Da tu-ți dai seama, ăștia de la ghișeu când văd că ți-o venit în instituție cineva cu 40 de crăciunițe! Da-ți trebe povești aci?

Director economic.: Da cineva de afară să nu ne vadă!

Director general: Amu florile-s flori, nu contează!

Directoarea: „Să-i spui să și le baje în c*r”

În dosarul instrumentat de DNA, sunt mai multe interceptările în care șefele CJAS se plâng de unele cadouri primite, considerându-le prea modeste:

Prodan: O sticlă de vin, un pannetone, o pungă de Lavazza și-o șampanie

Camelia Stretea: No, să-i spui să și le baje în c*r… (Își trage o palmă peste frunte, oftând)

Carmen Prodan.: No, deci când vine: „Nu vă supărați! Atâta agitație pentru o șampanie și-un panetone? Pe bune, atâta nesimțire? P*lă ăsta așa o înțeles el să…? No! N-ai ce! Nu ai ce..! Atâta valorăm în ochii lor

Camelia Stretea: Nu că… Adevăru îi că omu, omu o zis ceva de genu …(neinteligibil)… Da nu poate să coboare? Da zice, da pentru atâta? Da de ce n-o zis, că pentru atâta? Ce să …(neinteligibil)… păntru atâta!”

Procurorii acuză că mita primită de directoarele CJAS Maramureș a fost remisă în mod evident în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu: „pentru acordarea unor condiţii mai relaxate în derularea relaţiilor contractuale- acordarea unei mai mari atenţii situaţiei acestora, oferirea de sfaturi în întocmirea documentaţiei, oferirea informaţiilor privind posibilitatea depăşirii valorii de contract, majorarea sumelor contractate prin încheierea de acte adiţionale-şi obţinerea unui sprijin în rezolvarea problemelor constatate reiese cu certitudine din cuprinsul discuţiilor expuse anterior, furnizorii care au dat astfel de foloase întrebând în mod voalat despre aspectele de interes pentru ei, inclusiv detalii privind actele adiţionale”.

De altfel, șefele CJAS Maramureș au fost interceptate și când îndrumau anumiți furnizori în legătură cu sumele cu care pot depăși plafonul acordat, asigurându-i că toate cheltuieli suplimentare vor fi decontate.

Închisoare cu suspendare pentru una dintre directoare

Pusă în fața probelor evidente, Camelia Stretea a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Procurorul i-a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendare, plus 2 ani interzicerea dreptului de a mai ocupa o funcție public. Pedeapsa a fost validată de Tribunalul Maramureș.

În fața instanței, Camelia Stretea a încercat să se justifice. Avocatul ei a invocat „profesionalismul inculpatei la locul de muncă”, găsind drept scuză pentru primirea cadourilor volumul de muncă foarte mare.

„Pe parcursul anchetei şi pe parcursul supravegherii s-a putut observa faptul că inculpata a dat dovadă de loialitate la locul de muncă nu doar prin faptul că a încercat să-şi îndeplinească atribuțiile de serviciu conform legii dar şi prin faptul că a prestat muncă suplimentară neplătită, de unde cel mai probabil că a apărut şi această vulnerabilitate, această situaţie de a accepta anumite cadouri din partea unor terţe persoane”, a declarat avocatul Cameliei Stretea în fața instanței.

În ultimul cuvânt, Camelia Stretea a invocat că ”a muncit toată viaţa în sistemul sanitar” și a recunoscust că ”a primit uneori mici cadouri de ziua ei sau de sărbători”, însă a precizat că niciodată nu le-a perceput ca fiind mită, considerându-le „ nişte cadouri de la prieteni”, însă după ancheta DNA a înțeles că ”a greşit”.

Cele peste 70 de pungi cu cadouri ridicate în urma perchezițiilor au fost confiscate. La fel și suma de 10.450 de euro, pentru care directoarea nu a avut justificare.

Condamnare pentru unul dintre mituitori

Pus sub acuzare pentru dare de mită, Remus Florin Ster, managerul economic al unui centru medical privat din Maramureș, a fost condamnat, tot în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției, la 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare. Acesta a oferit celor două directoare ale CJAS Maramureș câte o cutie de produse alimentare și câte un plic de 5.000 de lei.

Cercetările continuă în cazul celorlalți inculpați în dosar.