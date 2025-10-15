Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti

Aproape întreaga Ucraină s-a confruntat miercuri cu întreruperi de curent din cauza avariilor la infrastructura electrică cauzate de atacurile ruseşti, a anunţat operatorul reţelei, semn al unei situaţii care s-a agravat faţă de ziua precedentă, relatează News.ro citând France Presse.

„Din cauza situaţiei complexe din sistemul energetic al Ucrainei, au fost instituite întreruperi de curent de urgenţă în toate regiunile”, cu excepţia regiunii Doneţk (est), unde se concentrează luptele, a anunţat Ukrenergo pe Telegram.

„Lucrări de refacere de urgenţă sunt în curs în toate regiunile afectate de bombardamente”, a adăugat operatorul naţional, îndemnând locuitorii să utilizeze energia electrică disponibilă „cu moderaţie”.

Marţi seară, întreruperi fuseseră deja instituite în opt regiuni din cele 24 ale Ucrainei.

Operatorul privat DTEK a anunţat de asemenea întreruperi de curent în mai multe regiuni, inclusiv în Liov (vest), Odesa (sud) şi în capitala Kiev şi regiunea sa.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene, în apropierea iernii, stârnind temeri că, la fel ca în anii precedenţi, milioane de oameni ar putea rămâne în beznă.

Întreruperi de curent au avut loc deja săptămâna trecută în toată Ucraina, afectând în special o parte a capitalei timp de câteva ore. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că vrea să „semene haos” în rândul populaţiei prin aceste bombardamente, care au afectat şi sectorul gazier ucrainean.

Ucraina, la rândul său, atacă în mod regulat cu drone rafinăriile de petrol şi conductele de hidrocarburi din Rusia, o strategie care a provocat o creştere a preţurilor combustibililor în această ţară începând din vară.

Armata ucraineană a lovit recent şi o centrală electrică din regiunea rusă de frontieră Belgorod, provocând întreruperi de curent.