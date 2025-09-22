„Pentru a genera un flux mai mare de dolari”. Măsura anunțată de Argentina cu o zi înainte de întâlnirea lui Javier Milei cu Donald Trump

Guvernul argentinian a anunţat, luni, eliminarea taxelor la exporturile de cereale şi oleaginoase până la 31 octombrie, a indicat purtătorul de cuvânt al administraţiei prezidenţiale, Manuel Adorni, într-o postare pe rețeaua X, transmite AFP.

Obiectivul este acela „de a genera un flux mai mare de dolari”, a explicat el, într-un moment în care Argentina solicită un împrumut de la Trezoreria SUA pentru a-şi îndeplini obligaţiile legate de plata datoriilor şi pentru a calma turbulenţele financiare.

Preşedintele argentinian Javier Milei se va deplasa marţi în Statele Unite, unde are programată o întâlnire bilaterală cu omologul său american Donald Trump, în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York.

De câteva săptămâni, Guvernul argentinian se confruntă cu o criză a cursului de schimb, care s-a agravat după un eşec puternic pe 7 septembrie la alegerile regionale importante din provincia Buenos Aires, ce sunt văzute ca un test pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului, din 26 octombrie.

Printre altele, Congresul argentinian a anulat un veto prezidenţial şi a menţinut o lege care creşte finanţarea pentru asistenţa acordată persoanelor cu dizabilităţi, sfidând în mod deschis politica de ajustare fiscală a lui Javier Milei.

Pieţele financiare au reacţionat la această situaţie printr-o depreciere accentuată a peso-ului şi o scădere a preţurilor obligaţiunilor şi acţiunilor.

Ministrul Economiei, Luis Caputo, a anunţat săptămâna trecută că Guvernul este pregătit să „vândă toţi dolarii necesari” pentru a susţine peso-ul în limitele de fluctuaţie stabilite de guvern. Aceste declaraţii au încurajat Banca Centrală să vândă rezerve de un miliard de dolari săptămâna trecută pentru a apăra moneda.

Pentru a încuraja lichidarea stocurilor de cereale, Guvernul argentinian a redus încă din iulie taxele la exporturile de cereale. La soia, de exemplu, principalul produs de export al ţării, taxele au fost reduse de la 33% până la 26%.