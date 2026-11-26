Liderul AUR, George Simion, a fost pus sub urmărire penală, joi, de Parchetul General într-un dosar în care este acuzat de instigare publică. Procurorii spun că mesajul lui Simion, care i-a atras ancheta, „a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave”.

Instigarea publică este pedepsită de Codul Penal cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă. Când infracțiunea este săvârșită de un funcționar public limitele de pedeapsă cresc de la 1 la 5 ani.

George Simion a fost citat joi, la ora 11.00, la Parchetul General, pentru a fi audiat în calitate de suspect într-un dosar de instigare publică. După o oră, Parchetul General a anunțat că Simion este pus sub urmărire penală.

„În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică”, a anunțat Parchetul General într-un comunicat, fără să-l numească pe George Simion.

Ancheta, pornită în martie 2025

Ancheta în acest caz a fost anunțată de Parchetul General în 2025. A pornit după ce George Simion spusese, pe 9 martie 2025, într-un mesaj video pe Facebook, că membrii Biroului Electoral Central care au decis să invalideze candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai 2025 „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Ulterior, pe 10 martie 2025, Simion şi-a nuanţat declaraţia într-o conferinţă de presă, susţinând că se referea la „jupuiţi de privilegii”.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt: În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori). Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale)”, a anunțat joi Parchetul General.

Conform procurorilor, mesajul s-a realizat în contextul în care, la aceeaşi dată, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeaşi formaţiune politică, manifestau la sediul BEC, „protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor”.

George Simion a acuzat un „dosar inventat”, „o mascaradă, un dosar politic”.