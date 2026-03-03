Pentru prima oară secolul acesta, documente fondatoare ale Americii vor fi scoase din capitala Washington

Mai multe dintre documentele fondatoare ale Statelor Unite ale Americii vor fi scoase din capitala Washington în secolul XXI pentru a fi expuse în mai multe orașe, ca parte a unui turneu care celebrează 250 de ani de la întemeierea țării, relatează CNN.

„Această inițiativă înseamnă să aducem istoria la viață, să surprindem spiritul național de celebrare și să trimitem marea petrecere aniversară a Americii din capitala națiunii chiar în inima Americii”, a declarat Monica Crowley, șefa de protocol din cadrul Departamentului de Stat.

O altă premieră este că documentele vor fi transportate prin SUA pe cale aeriană, cu un avion propriu numit „Avionul Libertății”.

Acesta a decolat luni de pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, având ca primă oprire Kansas City, Missouri. Documentele vor călători în opt orașe până în luna august, printre care Atlanta, Los Angeles, Houston, Miami și Seattle.

Ce documente vor fi transportate prin SUA ca parte a celebrărilor

Printre documente se numără: o gravură originală a Declarației de Independență; Jurămintele de credință ale lui George Washington, Alexander Hamilton și Aaron Burr; precum și Tratatul de la Paris, care a pus capăt Revoluției Americane.

„Siguranța și securitatea documentelor au fost esențiale încă din momentul în care acest turneu a fost conceput”, a declarat Jim Byron, un reprezentant al Arhivelor Naționale de la Washington. „În mod obișnuit, ele sunt păstrate în seifuri securizate la Arhivele Naționale și nu sunt scoase prea des”, a explicat el.

Documentele au fost ridicate de militari la sosirea în Kansas City, FOTO: Nick Ingram / AP / Profimedia Images

„Avionul Libertății” este un omagiu adus „Trenului Libertății”, din 1976, care a purtat documentele fondatoare într-un turneu prin țară cu ocazia bicentenarului SUA.

Înainte de acesta, documente fondatoare ale SUA, inclusiv Constituția și Declarația de Independență, au fost transportate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial la Fort Knox, instalația militarizată unde SUA își ține rezervele de aur, pentru a fi păstrate în siguranță.

FOTO articol: Photovs / Dreamstime.com.