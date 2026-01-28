VIDEO Momentul în care congresmana Ilhan Omar a fost stropită cu o substanță necunoscută în timpul unui discurs în Minneapolis

Un bărbat este reținut de agenții de securitate după ce a atacat-o pe congresmana Ilhan Omar, 27 ianuarie 2026. Credit line: Steven Garcia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentanta democrată Ilhan Omar a fost atacată de către un bărbat, marți, în Minneapolis, cu o substanță necunoscută, în timpul unei ședințe publice în cadrul căreia a cerut abolirea „definitivă” a ICE și demisia secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, Kristi Noem, potrivit The Guardian.

Omar vorbea de doar câteva minute când un bărbat din public s-a ridicat brusc și a început să strige injurii, pulverizând spre ea un lichid care, potrivit martorilor, emana un miros puternic de acid.

Deși congresmana a încercat să îl confrunte pe atacator imediat după agresiune, acesta a fost pus la pământ în câteva secunde de un agent de securitate. Intervenția rapidă a detensionat atmosfera în centrul comunitar din nordul orașului Minneapolis.

Potrivit martorilor, bărbatul a început să strige acuzații exact în momentul în care Omar solicita demisia lui Kristi Noem. Agresorul, identificat ulterior ca Anthony James Kazmierczak, era cunoscut drept un opozant vocal al reformelor imigrației susținute de congresmană. El a fost arestat pentru agresiune de gradul III și încarcerat în închisoarea județului Hennepin.

În pofida incidentului, Omar a refuzat să își întrerupă discursul. „Iată realitatea pe care oamenii ca acest bărbat plin de ură nu o înțeleg: noi, cei din Minnesota, suntem puternici”, a declarat congresmana, adăugând: „Am învățat de mică că nu trebuie să cedezi în fața amenințărilor”.

La plecarea din clădire, Omar le-a transmis jurnaliștilor: „Am supraviețuit războiului. Și cu siguranță voi supraviețui intimidărilor și oricăror alte atacuri pe care acești oameni cred că le pot lansa împotriva mea, pentru că sunt făcută dintr-un material rezistent”. Ulterior, ea și-a asigurat susținătorii pe X că se simte bine, punctând: „Nu îi las pe bătăuși să câștige. Sunt recunoscătoare față de incredibilii mei alegători care mi-au fost alături”.

Ilhan Omar se află printre liderii democrați care și-au exprimat revolta față de uciderea asistentului medical Alex Pretti. El a fost împușcat mortal sâmbătă de forțele federale, marcând al doilea incident de acest fel petrecut recent în Minneapolis. Împușcăturile mortale au determinat atât legislatorii democrați, cât și cei republicani să ceară demisia lui Noem.