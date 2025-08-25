Perspectivă economică sumbră în Ungaria: Un indicator cheie scade abrupt de trei ani

Volumul investițiilor în Ungaria din trimestrul al doilea al acestui an, conform datelor brute, a scăzut cu 8% față de aceeași perioadă a anului precedent, scrie Nepszava, preluată de Rador Radio România.

Comparativ cu trimestrul precedent, în baza datelor ajustate sezonier, valoarea totală a investițiilor a scăzut cu 1,1% la prețuri comparabile, potrivit KSH, care mai menţionează: Potrivit datelor ajustate sezonier, performanța investițiilor economice naționale a scăzut cu 8,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Perspectivă economică sumbră

Oficiul Central de Statistică nu a oferit deocamdată detalii, ci a afirmat doar că tranzacțiile imobiliare, industria prelucrătoare și educația au contribuit cel mai mult la scăderea investițiilor. Scăderea a fost atenuată de creșterea activității de investiții în transporturi și depozitare.

După cum a subliniat Portfolio, acesta este al nouălea trimestru consecutiv în care performanța investițiilor a scăzut și este într-un declin abrupt de trei ani.

Potrivit publicației, deși ritmul scăderii este ceva mai moderat, datele de astăzi prezintă în continuare o imagine sumbră a perspectivei economice.

Care sunt motivele

Există mai multe motive pentru scăderea investițiilor. Prăbușirea extinderilor capacităților companiilor producătoare poate fi atribuită slăbirii piețelor ungare de export, care este amplificată de problema industriei auto europene, cea ce este în prezent nefavorabilă economiei ungare.

Acest lucru nu a fost încă contrabalansat de dezvoltările greenfield majore, care de altfel sunt ușor amânate. Investițiile sunt de asemenea frânate de lipsa fondurilor UE și de nivelul scăzut de încredere al corporațiilor și al consumatorilor, conchide portalul.

Conform Portfolio, chiar și în cazul unei redresări substanțiale în a doua jumătate a anului, este puțin probabil ca scăderea medie anuală să fie mai mică de şase la sută.

foto: © Ruletkka | Dreamstime.com