Peste 100 de bancheri au aflat din greșeală că vor fi concediați, dintr-un email „regretabil” trimis la o mare bancă

ANZ, una dintre cele mai mari bănci din Australia, și-a cerut scuze și a oferit consiliere psihologică pentru peste 100 de bancheri cu experiență după ce aceștia au primit din greșeală vestea că urmează să fie concediați prin emailuri care le cereau să își returneze laptopurile, relatează Financial Times.

Banca australiană a trimis miercuri emailurile automate înainte de termen. Ulterior, în aceeași zi, a organizat o ședință online cu angajații pentru a confirma că persoanele care le primiseră își vor pierde locurile de muncă.

„Din păcate, aceste emailuri indică o dată de plecare pentru unii dintre colegii noștri înainte ca noi să fi reușit să le comunicăm rezultatul procesului”, a declarat Bruce Rush, directorul interimar al diviziei de retail a ANZ, într-un email ulterior trimis angajaților.

„Regret profund suferința pe care această situație ar fi putut să o cauzeze. Vă rog să știți că ne angajăm să tratăm fiecare coleg cu demnitate și respect pe măsură ce trecem prin acest proces”, a adăugat Rush în emailul obținut de jurnaliștii de la FT.

Greșeala survine în contextul în care Nuno Mates, un fost director al gigantului bancar HSBC, încearcă să imprime o nouă direcție băncii din Australia. El a preluat funcția de CEO al ANZ în luna mai a acestui an și este așteptat să anunțe o restructurare strategică în octombrie.

Concedieri „revoltătoare”, acuză sindicatul bancherilor

Banca din Australia s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de scandaluri, inclusiv o investigație privind presupuse manipulări ale prețurilor obligațiunilor și comportamente inadecvate pe ringul de tranzacționare al bursei.

ANZ intenționa să informeze personalul despre concedieri săptămâna viitoare. Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că instituția „și-a cerut scuze necondiționat față de angajații afectați”.

Uniunea Sectorului Financiar, care reprezintă angajații din domeniul financiar, a transmis că a fost contactată de membri în legătură cu emailurile, care au provocat „panică și suferință”.

„Este o manieră revoltătoare prin care muncitorii află despre concedieri – printr-un email trimis greșit, în loc de o conversație respectuoasă”, a declarat președinta sindicatului, Wendy Streets.

„Aceste erori sunt rezultatul direct al ritmului haotic al schimbărilor impuse de noul director general al ANZ”, a mai spus ea.