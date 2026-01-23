Peste 100 de persoane reținute în Kosovo, pe fondul acuzațiilor care au marcat alegerile din decembrie. Criza politică se prelungește

Autoritățile kosovare au reținut 109 persoane într-un dosar cu acuzații de fraudă electorală, care au dus la o renumărare a voturilor după alegerile parlamentare anticipate care au avut loc luna trecută, potrivit The Washington Post.

Procurorii din Prizrez, oraș situat în sudul Kosovo, au spus că persoanele în cauză se confruntă cu acuzații de falsificare a rezultatelor de la alegeri, exercitare de presiuni, amenințări și mită.

Procurorul-șef local, Petrit Kryeziu, a spus că presupusa fraudă implică 68.017 buletine de vot doar la Prizrez.

La alegerile din Kosovo a fost înregistrată o prezență de 44%, dintr-un număr total de persoane cu drept de vot de 1,9 milioane. Este neclar deocamdată dacă urmează să fie reținuți și alți oameni.

A fost dispusă renumărarea voturilor

Autoritățile electorale au dispus în această săptămână o renumărare integrală a voturilor exprimate la alegerile din 28 decembrie, invocând nereguli pe scară largă. Pe de altă parte, acestea susțin că nu se așteaptă la o schimbare a rezultatului, deoarece manipularea voturilor a vizat candidați individuali din anumite partide.

Partidul premierului Albin Kurti, Vetevendosje, sau Autodeterminarea, a câștigat alegerile cu un scor de aproximativ 51%. Aceeași formațiune nu a reușit să formeze un guvern chiar dacă se clasase pe primul loc și la scrutinul din februarie 2025, ceea ce a dus la luni întregi de criză politică și la declanșarea exercițiului electoral din decembrie.

Există temerea că renumărarea voturilor va întârzia formarea noului parlament și a guvernului, prelungind prin urmare criza politică. Kosovo încă nu are un buget pentru 2026, iar dacă legiuitorii vor rata termenul-limită din martie pentru alegerea unui nou președinte, va trebui organizat un nou scrutin.