Peste 1,5 miliarde lei investiți în FIDELIS VII. Care fost cel mai vândut instrument al ediției

Peste 17 mii de persoane au devenit finanțatori ai statului prin FIDELIS VII, care a introdus tranșa denominatã în euro cu scadență de 10 ani, care s-a bucurat de un interes crescut din partea investitorilor și a devenit cel mai vândut instrument al acestei ediții, cu subscrieri de peste 589 milioane lei, echivalentul a peste 38% din totalul atras în emisiunea din august.

În doar opt zile, ediția FIDELIS desfășurată între 1 și 8 august 2025 a atras capital de peste 1,5 miliarde lei, prin 17.293 de ordine de subscriere, confirmând interesul ridicat al investitorilor pentru titlurile de stat.



„Rezultatele de până acum confirmă că titlurile de stat FIDELIS rămân un instrument de economisire sigur și atractiv pentru români. Peste 1,5 miliarde de lei au fost investiți în doar câteva zile, ceea ce arată nu doar încrederea în statul român, ci și interesul crescut pentru planificare financiară pe termen mediu și lung. Ne bucură să vedem că tranșa dedicată donatorilor de sânge atrage, în continuare, o participare semnificativă — o dovadă că solidaritatea și investiția pot merge mână în mână.” a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Amintim că parteneriatul dintre Ministerul Finanțelor si „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM a continuat și în luna august. Astfel, în această lună, peste 3000 de donatori-investitori au subscris peste 101 milioane lei cu o dobândã de 8,20% și peste 5,7 milioane de euro cu o dobândă de 4,10%. Aceștia au beneficiat de o dobândă cu 1% mai mare decât cea oferită pentru emisiunile clasice cu scadența la 2 ani.

Cele mai accesate emisiuni ale acestei ediții au fost:

emisiunea în lei, cu scadența de 2 ani, dobânda de 7,20%, cu un total de peste 309 de milioane lei investiți prin 3941 ordine;

emisiunea în euro, cu scadența la 10 ani, dobânda de 6,50%, cu o sumă totală investită de peste 117 milioane de euro, echivalentul a peste 589 milioane de lei, plasată prin 4.814 ordine.

Emisiunea în lei, cu scadența la 4 ani și dobânda de 7,65%, a strâns un interes de peste 48 milioane lei, plasate prin 788 ordine. Tot în lei, emisiunea cu scadența la 6 ani și dobânda de 7,90%, a cumulat peste 92 milioane lei, plasate prin 1461 ordine.

În ceea ce privește emisiunea în euro, cu scadența de 2 ani și dobânda de 3,10%, investitorii au plasat peste 34 milioane euro, echivalentul a peste 170 milioane lei, plasate în 1491 ordine în timp ce emisiunea cu scadența de 5 ani și dobândă de 5.25%, a strâns peste 37 milioane euro prin 1.679 ordine.

Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Donatorii-investitori au beneficiat de scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Au beneficiat de condițiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care au făcut dovada donării de sânge începând cu 1 martie 2025.