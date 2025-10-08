Peste 20.000 de consumatori, rămași fără curent electric în urma fenomenelor extreme, anunță ministrul Energiei / „Nu se poate spune unde o să cadă copacii în avans”

Peste 20.000 de puncte de consum erau nealimentate miercuri dimineața în urma fenomenelor meteo extreme, iar la ora 17:00 mai erau 1.598 gospodării fără curent electric, a anunțat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Vreau să vă spun că, până în momentul de față, în urma fenomenelor meteo severe au fost peste 20.000 de puncte de consum nealimentate, cu un vârf în aceasta dimineață, la ora 8:00. Au fost în toată această perioadă echipele pe teren, sute de echipe în teren”, a spus oficialul guvernamental, după ședința Comandamentului Energetic.

„Am date actualizate la ora 17:00. În momentul de față, din cele aproximativ 20.000 de locuri de consum nealimentate azi-dimineață la ora 8:00, mai aven nealimentate 1.598 de locuri de consum”, a precizat ministrul, citat de Agerpres.

Conform previziunilor, alimentarea acestora se va face până la ora 20:00, a adăugat Ivan.

„Vorbim despre județe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, care au fost afectate de aceste fenomene, inclusiv municipiul București. Atât ploaia, cât și vântul, au dus la avarii referitoare la rețele, rețele de medie și joasă tensiune. Rețelele de înaltă tensiune nu au fost afectate în această perioadă, doar cele de joasă și medie tensiune. Sunt fenomene meteo care au afectat inclusiv rețelele, inclusiv stâlpii, din cauza căderilor de copaci, a vântului și averselor de apă”, a subliniat ministrul Energiei.

Întrebat de jurnaliști dacă sunt zone în care se așteaptă întreruperi de energie electrică, Bogdan Ivan a afirmat că nu se poate spune „unde o să cadă copacii în avans”, dar la nivelul fiecărui operator există cel puțin 20-30 de echipe pregătite să intervină, iar în prezent sunt 120 de echipe în teren.