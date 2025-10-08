Efectele ciclonului Barbara. Cod roșu în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor peste noapte în localități afectate, mașini lovite în mers, porturile sunt închise

Sus, orar: ploaie torențială în București, intervenții ale pompierilor pe 8 octombrie 2025 (Foto: ISU GR) și Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, din Capitală (foto: Radu Tuță / Agerpres). Colaj: Ion Mateș / Hotnews.

Mare parte din țară se află sub avertizări de ploi abundente, vijelii și ninsori viscolite la munte, cel puțin până miercuri seară. Cea mai severă vreme, cauzată de ciclonul Barbara, a fost prognozată pentru București și cinci județe, care sunt sub atenționare cod roșu până la ora 15.

07:13

Copac și roci, pe mașini în mers

Potrivit celui mai nou bilanț al IGSU, 42 de localități din 16 județe și municipiul București au fost afectate de vremea rea.



Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 8 case, 2 anexe gospodărești, 38 curți, 9 imobile inundate, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 46 copaci și a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 24 autovehicule, conform IGSU.

Efecte semnificative au fost înregistrate în Capitală și județul Caraș-Severin.



În municipiul București, în sectorul 4, un arbore s-a prăbușit pe un autoturism aflat în deplasare. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, potrivit IGSU.



În județul Caraș-Severin, în loc. Armeniș, pe DN 6, mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare. Nici în acest caz nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un sens de circulație.

07:09

Până la ora 3.30, autoritățile au desfășurat numeroase intervenții pentru gestionarea efectelor fenomenele meteorologice nefavorabile.

În cele 30 de localități din 14 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Prahova, Teleorman, Tulcea – și în municipiul București, s-a acționat pentru evacuarea apei din 12 imobile (7 case, 3 subsoluri de bloc, 2 instituții publice), precum și din 2 anexe gospodorești și 25 de curți.

De asemenea, s-au intervenit pentru îndepărtarea elementelor de construcție de la 6 imobile, degajarea a 35 de copaci și a unui stâlp de electricitate, care au avariat 22 de autovehicule.

În localitatea Otopeni, județul Ilfov, un copac s-a prăbușit pe Drumul Național 1, blocând circulația în sensul către Ploiești, iar echipele ISU București-Ilfov au intervenit pentru degajarea lui.

Din cauza vântului puternic, manevrele din porturile din județul Constanța au fost suspendate temporar. În plus, traficul a fost restricționat în mai multe zone pentru siguranța tuturor.

Școli și grădinițe închise din cauza vremii

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până la ora 15 sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente. Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele cinci județe. De asemenea, cursurile se desfășoară fără prezență fizică la Universitatea București, SNSPA, Politehnică și la Universitatea de Medicină și Farmacie din București.