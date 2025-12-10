Peste 400.000 de euro donați la Gala „Timp pentru Bine” pentru proiecte sociale și sportive

Prima ediție a Galei „Timp pentru Bine”, organizată de Fundația M.E.V. cu sprijinul Kaufland România, a mobilizat comunitatea de business și a strâns peste 400.000 de euro pentru proiecte sociale și sportive.

Din această sumă, 300.000 de euro provin din licitațiile în care companiile prezente au susținut nouă cauze cu impact direct în comunități. La acestea se adaugă peste 100.000 de euro, donați separat de participanții care nu au câștigat licitațiile. Aceste contribuții vor fi direcționate către proiectele sociale derulate în cadrul „Timp pentru Bine”, susținând astfel inițiativele dedicate comunităților locale.

În cadrul galei, ONG-urile participante – Asociația Inima Lor ca Inima Ta, Asociația Caravana Pro Rugby, Fundația Filantropică Metropolis, Federația Română de Volei, Asociația Playfield, Renovatio Sport Club, Asociația Spirit Dinamovist, Black Sea Foodignity – Social Food și Asociația Club Sportiv Ecvestru Issa Equines – și-au prezentat inițiativele pe scenă, în fața unui public format din antreprenori, lideri de business, sportivi de performanță și personalități publice.

Pe scenă au urcat, în calitate de ambasadori ai proiectelor, și personalități cunoscute pentru implicarea lor socială: Zeljko Kopic, Florentin Petre, Cătălin Botezatu, Codin Maticiuc, Dani Oțil, Adi Hădean și Ionela Năstase.

Proiectele susținute acoperă domenii esențiale: de la construcția celui mai mare spital de psihiatrie pediatrică din România și sprijin pentru persoane vulnerabile, până la programe pentru tineri sportivi și terapii dedicate copiilor cu nevoi speciale. Prezentările au fost urmate de o sesiune de licitație, în cadrul căreia invitații au putut susține financiar cauza aleasă, prin angajamente de donații pentru anul 2026.

Printre momentele-cheie ale serii s-au numărat intervențiile sportivilor din echipele naționale de rugby și volei ale României, care au transmis un mesaj puternic despre implicare, responsabilitate și spirit de echipă .

„Timp pentru Bine a pornit din convingerea că e mai important să oferi decât să primești și că binele capătă forță atunci când îl faci împreună, cu oameni și organizații care cred în comunitate. Iar sportul are un rol important în această direcție. Inspiră, unește și te învață disciplină. De aceea, Kaufland investește în sport, aproximativ 2.000.000 euro anual, în proiecte care susțin performanța și încurajează mișcarea în comunități. Cred că timpul rămâne cea mai valoroasă resursă pe care o poți dărui, iar gala arată cât de puternică devine o comunitate când alege să acționeze împreună”, a declarat Marco Hößl, CEO Kaufland România și Republica Moldova.

Gala face parte din inițiativa „Timp pentru Bine”, lansată în 2022 de Marco Hößl, ca un angajament personal de a dedica anual voluntariatului un număr de ore echivalent cu vârsta sa. De atunci, proiectul a devenit o platformă de promovare a voluntariatului și implicării civice, cu ediții anuale succesive care au reunit peste 500 de voluntari din echipa Kaufland, lideri de business, jurnaliști și persoane publice, mii de ore de sprijin activ și o campanie de educare cu impact național în 2024.

Articol susținut de Kaufland România