Peste 70 de milioane de copii au rămas de sâmbătă fără acces la rețelele sociale în Indonezia: „Niciun spațiu de compromis”:

Peste 70 de milioane de copii au rămas oficial fără acces la rețelele sociale în Indonezia, după ce sâmbătă a intrat în vigoare o interdicție pentru persoanele sub 16 ani, autoritățile avertizând platformele că nu va exista „niciun spațiu de compromis”, transmite France Presse.

Arhipelagul asiatic cu 284 de milioane de locuitori devine astfel cea mai recentă țară din lume care a adoptat legislație pentru a-și proteja populația tânără de efectele nocive ale expunerii la conținutul generator de dependență al platformelor.

Conturile aparținând persoanelor sub 16 ani trebuie să înceapă să fie dezactivate începând de sâmbătă pe platformele așa-numite „cu risc ridicat”, și anume YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (video live) și Roblox.

Rețelele sociale trebuie să respecte imediat interdicția

X și Bigo Live au aplicat deja această nouă reglementare și au ridicat vârsta minimă de utilizare la 16 ani, respectiv 18 ani, a spus vineri seara ministra Comunicațiilor, Meutya Hafid, chiar înainte de intrarea în vigoare a interdicției.

Celelalte platforme digitale trebuie „să-și alinieze imediat produsele, funcționalitățile și serviciile la reglementarea în vigoare”, a declarat ministra în cadrul unei conferințe de presă, afirmând că nu va exista „niciun spațiu de compromis” pentru rețelele sociale care operează în Indonezia.

TikTok a dat asigurări vineri, într-un comunicat, că se angajează să respecte această nouă reglementare, inclusiv „luând măsurile adecvate în ceea ce privește conturile minorilor cu vârsta sub 16 ani”.

Guvernul indonezian nu a precizat însă cum intenționează să controleze măsura de interzicere. Platformele sunt responsabile de reglementarea accesului minorilor, iar nerespectarea acestor dispoziții le expune la amenzi sau chiar la suspendare.

Val de țări care iau măsuri contra platformelor sociale

Mai multe țări, printre care Australia, au înăsprit restricțiile de vârstă pe rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la expunerea copiilor la conținuturi nocive online și la timpul excesiv petrecut în fața ecranului.

Australia a introdus în decembrie o interdicție privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, fiind prima țară care a făcut acest lucru. Diverse țări iau în considerare sau se îndreaptă spre interdicții similare.

Camera inferioară a parlamentului francez a aprobat în ianuarie o interdicție pentru persoanele sub 15 ani.

Iar Austria a anunțat vineri că va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani

Responsabile pentru caracterul de dependență

În Statele Unite, un juriu a considerat miercuri că Instagram și YouTube sunt responsabile pentru caracterul de dependeță al platformelor lor și pentru tulburările de sănătate mintală suferite în adolescență de o tânără din California, acordându-i despăgubiri de câteva milioane de dolari.

Meta (compania-mamă a Facebook și Instagram) fusese deja condamnată marți într-un alt verdict fără precedent, în New Mexico, unde a fost găsită vinovată pentru că nu a protejat suficient utilizatorii minori de prădători sexuali.

În Regatul Unit, Camera Lorzilor a votat miercuri pentru a doua oară în favoarea unui amendament, pe care Camera Comunelor, cu majoritate laburistă, nu îl susține, care vizează interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani.

Foto: Miko Bagus | Dreamstime.com