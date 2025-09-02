Peste jumătate de milion de români spun că vor să emigreze în următoarele 12 luni, arată un sondaj făcut de Banca Națională a Austriei

România este țara cu cea mai mare pondere din regiunea Centrală și Sud-Est Europeană a locuitorilor care declară că vor să emigreze, arată datele unui sondaj transmis HotNews de bancherii centrali austrieci. Potrivit datelor sondajului (făcut în România, Bulgaria, Cehia, Polonia, Albania, Macedonia), circa 3,4% din populația de peste 18 ani din România și-a exprimat intenția de a pleca din țară în următoarele 12 luni

În urma unui dialog cu autoritatea monetară austriacă, aceasta ne-a transmis fișierele de date legate de România, de unde mai reiese și faptul că peste 10% din populația adultă spun că vor să emigreze în următorii 10 ani. Potrivit celui mai recent Recensământ, România are 15,37 milioane de locuitori de peste 18 ani, iar 3.4% dintre aceștia înseamnă un număr de peste 522.000 de potențiali emigranți.

În ceea ce privește motivele emigrării majoritate respondenților sud-est europeni spun că doresc să emigreze din motive legate de ocuparea unui loc de muncă, iar pe locul al doilea e căutarea de condiții de viață mai bune în străinătate.

Astfel, îmbunătățirea pieței muncii și a serviciilor publice – cum ar fi educația sau asistența medicală – ar putea fi esențială în reducerea intențiilor de migrație în aceste țări, spun autorii sondajului OeNB.

În cele din urmă, literatura recentă despre migrație a arătat că migrația nu este o călătorie cu sens unic, ci și că oamenii se pot muta de mai multe ori pe parcursul vieții lor. Acest lucru include posibilitatea ca migranții să se întoarcă acasă temporar sau permanent. În 2024, respondenții au fost întrebați dacă au mai trăit în străinătate înainte, iar ponderea acestor persoane reîntoarse este substanțială, ajungând în medie la 14%. Ungaria are de departe cea mai mică pondere, aproximativ 7% din populație având locuiau în străinătate. În majoritatea țărilor, ponderea este între 11% și 16%.

În Albania, un procent uimitor de 28% din populație declară că are au locuit anterior în străinătate. În ceea ce privește timpul petrecut în străinătate, șederile pe termen scurt perioadele de mai puțin de un an sunt frecvente. Acestea reprezintă 35% din totalul șederilor din țări, dar ponderile variază de la aproximativ 25% în Bosnia și Herțegovina până la în jur de 50% în Cehia. Cehia se remarcă ca o țară cu foarte puține persoane repatriate care au petrecut mai mult de trei ani în străinătate (aproximativ 20%). În schimb, Bosnia și Herțegovina are cei mai mulți repatriați care au petrecut mai mult de trei ani în străinătate (aproximativ 50%).

Reamintim că, dacă nu erau imigranții asiatici, populația României scădea sub 19 milioane de persoane. Anul trecut au emigrat 230.000 de români

Populația României a scăzut anul trecut, cu toate că au intrat în România circa 290.000 de imigranți, arată datele transmise vineri de Statistică. Sporul natural negativ (numărul nașterilor este mai mic decât al deceselor) și migrația consistentă a făcut ca populația să scadă cu peste 31.500 de persoane.

Anul trecut au emigrat circa 230.000 de români, echivalentul populației unui județ mediu. Circa 131.000 au fost bărbați, iar 97.000 erau femei, mai arată datele INS.

N.Red: Sondajul OeNB Euro este un sondaj periodic efectuat în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Colectarea datelor este efectuată de institute de sondaje de opinie din țările Europei Centrale, de Est și de Sud-Est și coordonată din Austria. Eșantionul este obținut prin interviuri față în față, realizate fie sub formă de interviuri personale asistate de calculator (CAPI), fie mult mai rar sub formă de interviuri cu creion și hârtie (PAPI). În fiecare val de sondaj, aproximativ 1.000 de persoane (cetățeni ai țării respective, cu vârsta de 18 ani și peste) sunt intervievate per țară. Selecția eșantionului se bazează pe un eșantion aleatoriu stratificat în mai multe etape, cu eșantionare aleatorie pe rute. De asemenea, sunt colectate caracteristici personale ale intervievatorilor, inclusiv sexul, vârsta, educația, statutul de angajare și experiența. Monitorizarea terenului include verificări ale consecvenței logice, apeluri telefonice inverse și verificarea interviurilor prin vizite personale. Se aplică ponderi post-stratificare pentru corecții.