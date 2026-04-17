Peter Magyar acuză că în întregul guvern se distrug documente sensibile înainte de plecarea lui Viktor Orban

Viitorul premier ungar Peter Magyar a declarat vineri că are informații potrivit cărora documente sensibile din perioada administrației lui Viktor Orban sunt distruse și a făcut apel la cetățeni să raporteze orice astfel de fapte înainte de învestirea sa în funcție, transmite Reuters.

Partidul Tisza al lui Magyar – care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile de duminică, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului de dreapta Viktor Orban – a anunțat că a creat o platformă online unde avertizorii de integritate pot transmite anonim informații.

„Oricine participă la astfel de activități infracționale va răspunde în fața legii după formarea noului guvern”, a declarat Magyar într-un mesaj publicat vineri pe Facebook. Este de așteptat ca el să depună jurământul pe 9 sau 10 mai, când noul parlament de la Budapesta se va reuni. Tisza a obținut la alegeri o supermajoritate de două treimi care îi asigură posibilitatea de a adopta amendamente constituționale.

Magyar a adăugat că Tisza a primit semnalări potrivit cărora documente sunt distruse în ministere, în instituții guvernamentale, inclusiv la Oficiul Național al Magistraturii, precum și în companii care au prosperat în perioada guvernării lui Orban.

Un purtător de cuvânt al guvernului și reprezentanții de presă ai Oficiului Național al Magistraturii nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise prin email de agenția Reuters.

Magyar a promis anchetarea fraudelor din era Orban

„Distrugerea probelor afectează statul maghiar și poate face imposibile eventualele investigații ulterioare”, a spus Magyar.

Luni, la doar o zi după câștigarea alegerilor, Magyar a acuzat că ministrul ungar de externe Peter Szijjarto distruge personal documente legate de sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei înainte de schimbarea guvernului.

„Distrug documente, iar asta nu îi va ajuta”, a spus Magyar, adăugând că situația amintește de încercările de a elimina evidențe publice „ca în vechea epocă comunistă”. El a spus că informația i-a fost transmisă de un „insider” din MAE ungar.

Peter Magyar a promis că va lansa o amplă campanie anticorupție după preluarea mandatului, ca parte a unor eforturi mai largi de a obține deblocarea miliardelor de euro din fonduri înghețate de Uniunea Europeană, care l-a acuzat pe Orban că subminează democrația.

Viktor Orban a negat în mod constant orice acuzații de nereguli și a afirmat că Ungaria nu este mai coruptă decât alte țări europene.

Într-un interviu acordat joi, liderul veteran a declarat că relatările ample din presă despre averile acumulate de oameni de afaceri apropiați partidului său Fidesz au contribuit probabil la înfrângerea sa. El nu a comentat asupra acurateții acestor relatări.