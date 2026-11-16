Peter Magyar, mesaj în Parlament după ce procurorii au găsit 20 de miloane de dolari îngropați în pădure și ascunși în depozite

Premierul ungar Peter Magyar le-a cerut luni parlamentarilor de opoziție de la Fidesz și Partidul Creștin-Democrat să demisioneze, după ce autoritățile au recuperat aproape 20 de milioane de dolari în numerar în cadrul unei anchete privind acte de corupție care îl vizează pe un ministru dintr-un fost guvern condus de Viktor Orban, transmite Reuters.

Magyar a făcut din investigarea presupuselor acte de corupție din timpul mandatului lui Orban o temă centrală a campaniei electorale pentru alegerile din aprilie, la care partidul său Tisza a înlăturat Fidesz de la putere după 16 ani de guvernare.

Într-un discurs dur susținut luni în parlament, Magyar a declarat că scandalul privind milioanele de dolari găsite îngropate reprezintă doar „vârful aisbergului” și că lupta sa împotriva corupției va continua.

„Dacă mai aveți măcar o fărâmă de decență, vă cer să dați dovadă de curaj și să vă cereți scuze în fața poporului ungar, iar apoi să vă predați mandatele”, le-a cerut Magyar deputaților de opoziție în parlament, înainte ca legislativul să înceapă săptămâna aceasta dezbaterile asupra bugetului pentru 2027.

Fidesz a transmis într-un mesaj publicat anterior pe Facebook că speră ca Sesztak să nu aibă nicio legătură cu banii descoperiți. Sesztak a negat orice faptă ilegală iar Orban a respins, la rândul său, acuzațiile de corupție.

Janos Boka, liderul grupului parlamentar al Fidesz, a declarat că orice utilizare abuzivă a banilor publici este inacceptabilă și că verdictul ar trebui să fie pronunțat de o instanță independentă.

Deputatul Bence Retvari, membru al Partidul Creștin-Democrat, fostul aliat de guvernare al Fidesz, a declarat în parlament că formațiunea sa respinge condamnarea de către Magyar „pe baza unui păcat colectiv”.

Imaginile cu teancurile de bani i-au indignat pe unguri

Autoritățile au recuperat aproape 20 de milioane de dolari în numerar, o parte din bani fiind îngropată în păduri sau ascunsă în clădiri agricole și depozite, în cadrul unei anchete de corupție prin mită care îl vizează pe Miklos Sesztak. Acesta a fost ministru al dezvoltării în guvernul lui Viktor Orban între 2014 și 2018.

Imaginile care arată uriașe grămezi de bani în numerar, expuse de autorități în timpul anchetei, au stârnit indignarea multor unguri, într-un moment în care economia se străduiește să-și revină după ani de stagnare.

Hungarian authorities recovered nearly $20 million in cash, some buried in forests or hidden in farm buildings and warehouses, in a bribery probe into Miklós Seszták, a minister under former right-wing leader Viktor Orbán https://t.co/MCggH80f4H https://t.co/0HLFVgJcUp — Reuters (@Reuters) November 14, 2026

„Am rămas uluită când am văzut toate acele miliarde de forinți care au fost dezgropate din păduri. E aproape ca și cum țara s-ar afla într-o poveste științifico-fantastică”, a spus pentru Reuters Nora Szucs, o locuitoare a Budapestei.

Partidul lui Magyar și-a mărit avansul față de Fidesz

Descoperirea banilor este cea mai recentă dintr-o serie de anchete privind acte de corupție care îi vizează pe oficiali ce au făcut parte din administrația Orban. Un alt fost ministru și Gyorgy Matolcsy, fostul guvernator al Băncii Centrale de la Budapesta și un aliat al fostului premier, se află în arest în legătură cu acuzații de corupție, pe care le neagă.

Două sondaje recente arată că partidul Tisza al lui Magyar și-a mărit avansul față de Fidesz începând din septembrie.

Un sondaj publicat luni de Centrul de Cercetare 21 a arătat că Tisza beneficiază de susținerea a 65% dintre alegătorii care au o opțiune politică clară, în creștere față de procentul de 60% înregistrat în septembrie. Fidesz se situează la 24%, în scădere față de 26%.

Institutul de sondare Median, care a anticipat corect rezultatul alegerilor din aprilie, a transmis într-un sondaj publicat săptămâna trecută, că susținerea pentru Tisza a crescut la 55%, de la 54% în septembrie, în timp ce Fidesz a scăzut la 16%, de la 22% cu două luni în urmă.