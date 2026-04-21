Péter Magyar s-a văzut cu Kelemen Hunor la Budapesta: „Am primit garanții că UDMR se va abține să intervină în lupta politică a partidelor maghiare”

Prim-ministrul ales al Ungariei Péter Magyar a anunțat într-un mesaj postat marți pe Facebook că a fost asigurat de Kelemen Hunor că UDMR nu se va mai amesteca în viitor în alegerile din Ungaria. În propriul mesaj, Kelemen Hunor spune doar că Magyar i-a cerut acest lucru.

Viitorul premier al Ungariei Péter Magyar s-a întâlnit cu Kelemen Hunor la Budapesta, la o săptămână după ce criticase UDMR pentru implicarea de partea lui Viktor Orbán în alegerile din 12 aprilie din Ungaria.

Mesajul lui Magyar a fost unul împăciuitor, dar a făcut de asemenea referire la garanțiile lui Kelemen Hunor cum că UDMR nu se va mai implica în disputa politică de la Budapesta.

„Am convenit cu domnul președinte să lăsăm trecutul în urmă, iar guvernul Tisza și UDMR vor colabora pentru supraviețuirea și dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania”, a scris Magyar pe Facebook.

„Am primit garanții din partea domnului președinte că, în viitor, UDMR se va abține de la a interveni în lupta politică a partidelor maghiare, a continuat el.

„De asemenea, am convenit că trebuie investigate neregulile constatate în legătură cu votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 2026 și că, pentru viitor, trebuie revizuite regulile de vot, pentru a preveni eventualele fraude electorale”, a mai spus Magyar.

Ce a spus Kelemen Hunor după întâlnire

Într-un mesaj postat de asemenea pe Facebook după întâlnirea cu Magyar, Kelemen Hunor a avut un limbaj mai nuanțat.

El a precizat doar că „Peter Magyar a solicitat ca UDMR să se abțină de la implicarea în disputele politice interne din Ungaria”.

Cu privire la suspiciunile privind neregulile la vot, el a spus că „am convenit că este în interesul comun să se clarifice acuzațiile legate de votul prin corespondență și că principiile transparenței, eficienței și responsabilității trebuie respectate în politica de sprijin”.

Kelemen Hunor a mai spus că, „ca întotdeauna în ultimele decenii, UDMR încearcă să găsească un numitor comun cu prim-ministrul maghiar și cu guvernul”.

Criticile lui Magyar imediat după alegeri

UDMR a intrat în vizorul lui Magyar imediat după ce acesta și partidul său, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria, obținând o majoritate constituțională, care îi oferă instrumentele pentru a demonta sistemul construit de Fidesz, partidul lui Orbán.

Kelemen Hunor a fost vizat de criticile lui Magyar luni, în conferința de presă de aproape 3 ore susținută la Budapesta.

Magyar a spus că o parte mare dintre maghiarii din România au votat cu Fidesz pentru că „sunt induși în eroare”, afirmând că „aceeași propagandă funcționează și în România”. El a adăugat că îi va sprijini pe maghiarii care trăiesc în România „în orice mod posibil”.

Magyar a spus că Hunor „a avut și el un rol”, acuzând UDMR că „a participat la o campanie de dezinformare și inducere în eroare a maghiarilor din România”.

„Cred că nu a fost corect”, a afirmat acesta, adăugând însă că intenționează să discute direct cu liderul UDMR: „O să vorbesc cu Kelemen Hunor și o să îi spun că nu port ranchiună”.

Kelemen Hunor l-a susținut puternic pe Viktor Orban

Liderii UDMR l-au susținut puternic și constant pe Orbán, iar în campanie, liderul partidului, Kelemen Hunor, a lăudat „politica națională coerentă și responsabilă” a premierului maghiar în ceea ce privește minoritățile maghiare din străinătate.

El a afirmat înainte de alegeri că, potrivit sondajelor, peste 90% dintre alegătorii din România vor vota cu Fidesz.

Estimarea a fost mai mult sau mai puțin confirmată de rezultatele oficiale privind votul din străinătate.

Site-ul de investigații Atlatszo.hu și AFP au observat că în România, alegătorii au putut duce voturile și la sediile locale ale UDMR sau la organizațiile neguvernamentale afiliate acestuia, o practică criticată de societatea civilă, ținând cont de sprijinul UDMR pentru Fidesz.

Magyar anunță că va verifica subvențiile oferite de Budapesta

În mesajul postat marți pe Facebook, Magyar a mai spus că „drepturile dobândite de maghiarii din Transilvania rămân în vigoare și că pot conta pe sprijinul țării-mamă în toate aspectele”.

„Dar, în același timp, așteptările noastre fundamentale în ceea ce privește subvențiile sunt transparența și responsabilitatea, precum și respectarea deplină a prevederilor legislative maghiare și române”, a spus Magyar.

El a spus că guvernul de la Budapesta „va verifica, inclusiv retroactiv, modul în care au fost utilizate subvențiile acordate în ultimul deceniu”.

De asemenea, el a subliniat că se opune evacuării abatelui din Oradea, Rudolf Anzelm Fejes din spațiile ocupate în clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu din Oradea, și a solicitat intervenția lui Kelemen Hunor în această chestiune.

„Am dat asigurări că UDMR va continua să lupte pentru restituirea proprietăților bisericești confiscate și că, în ceea ce privește cazul din Oradea, va căuta în continuare cu perseverență o soluție juridică și administrativă”, a scris Kelemen Hunor cu privire la acest caz.