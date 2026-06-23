Petrișor Peiu, mesaj pentru Nicușor Dan, PSD, PNL, UDMR și USR: „A trecut vremea politicienilor «combinatori», sforari”

Declarații făcute de Marian Neacșu (PSD) și Petrişor Peiu (AUR), 27 aprilie 2026, când au anunțat moțiunea comună PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Foto: Facebook

„Politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime și de onestitate!”, a declarat, marți dimineața, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a tras mai multe concluzii, după ce partidul său nu a susținut cabinetul Veștea.

„Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine și va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape decât oricând”, a scris numărul 2 în AUR, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liderul AUR spune că actualul conflict este puternic și că „majoritățile nu pot fi decât punctuale și transparente”.

„Fără alegeri anticipate, nu pot fi imaginate decât majorități pe termen scurt (maximum 6 luni), cu obiective clare și puține”, a punctat președintele Consiliului Național de Conducere al AUR.

„A trecut vremea aranjamentelor de culise, a cumpărării de voturi individuale. A trecut și vremea politicienilor «combinatori», sforari, de genul Ciolacu sau Veștea”, a mai spus Peiu.

Senatorul consideră că din criza politică vor avea de pierdut șeful statului și partidele din fosta coaliție de guvernare, dacă nu vor ajunge la un consens cu partidele aflate în opoziție.

„Dacă Nicușor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR și USR vor continua să ignore și să jignească opoziția, vor pierde nu doar alegerile viitoare sau guvernarea viitoare (pe care oricum nu le mai pot câștiga), ci și orice urma de aparență democratică”, a mai declarat Peiu.

Guvernul Veștea a picat la vot

Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi „împotrivă”.

După ce Cabinetul Veștea a picat la vot, liderul PSD a declarat că partidul pe care îl conduce nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

„Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă o să venim în fața Parlamentului, dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Propunerea luiBolojan

Întrebat luni seară cine e de vină pentru eșecul lui Veștea în Parlament, liderul PSD a răspuns: „Ilie Bolojan”.

Înainte de votul decisiv din Parlament de luni seară Paul Stănescu, fost secretar general al PSD, a subliniat necesitatea unui Guvern cu puteri depline și a spus că mandatul de formare a unui cabinet ar trebui încredințat lui Sorin Grindeanu.

Într-o primă reacție, liderul PNL, Ilie Bolojan, a propus, marți dimineața, învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni.