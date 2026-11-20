Trei petroliere încărcate cu motorină rusească au ajuns în Brazilia sau și-au schimbat ruta în direcția acestei țări după ce cumpărătorii și oficialii americani au refuzat transporturile din cauza riscurilor asociate sancțiunilor, a relatat joi publicația de specialitate în domeniul transportului maritim The Maritime Executive, citată de The Moscow Times.

Redirecționările au loc în urma controverselor generate de acordul privind livrarea de motorină rusească, anunțat pe 9 octombrie de președintele american Donald Trump în urma unui apel telefonic cu omologul său rus Vladimir Putin.

Deși navele se îndreptau inițial spre Statele Unite, importatorii americani de combustibili au ezitat să achiziționeze mărfurile din cauza riscurilor de imagine și a avertismentelor venite din partea unor oficiali, în pofida derogării de la sancțiuni acordate de administrația Trump.

The Maritime Executive relatează petrolierul „Leruo”, care navighează sub pavilionul statului Sierra Leone, a ajuns la începutul acestei săptămâni în zona de ancoraj Itacoatiara din Brazilia, înainte de a-și continua deplasarea în amonte pe fluviul Amazon, în direcția orașului Manaus. Petrolierul rusesc „Primorye” ar fi ajuns de asemenea în zona de ancoraj Itacoatiara, la scurt timp după Leruo.

Petrolierul „Beast”, care navighează tot sub pavilionul statului Sierra Leone, s-ar afla în largul coastei Americii de Sud, semnalul său de urmărire indicând destinația „Brazilia – la dispoziția ordinelor”. Se pare că fiecare dintre cele trei nave transportă aproximativ 40.000 de tone metrice de motorină.

Sérgio Araújo, președintele asociației importatorilor de combustibili Abicom, a declarat săptămâna trecută pentru Bloomberg că importatorilor brazilieni li s-au oferit în noiembrie cel puțin patru transporturi de motorină rusească, însumând 1,1 milioane de barili.

Și alte petroliere încărcate cu motorină și-au schimbat ruta

Dacă Brazilia ar achiziționa toate cele patru transporturi, volumul ar fi aproape dublu față de cantitatea importată din Rusia în luna octombrie. La momentul respectiv, traderii au declarat că prețurile nu erau la fel de atractive precum cele ale combustibililor produși în Statele Unite.

Brazilia depinde de importuri pentru aproximativ o treime din necesarul său de motorină. Cererea atinge, de regulă, un nivel maxim spre sfârșitul anului, când fermierii utilizează mai mult combustibil pentru funcționarea utilajelor agricole, iar transportatorii rutieri efectuează livrări de îngrășăminte.

The Maritime Executive a relatat că și alte petroliere, monitorizate inițial de organizația ecologistă Greenpeace ca având posibilă destinație Statele Unite, și-au schimbat ruta.

Petrolierul rusesc „Talisman” a fost observat recent în Marea Mediterană, în largul coastelor Egiptului, în timp ce nava „Agioi Fanendes”, aflată sub pavilionul Maltei și deținută de o companie grecească, a rămas în larg, fără a înainta, la câteva sute de mile în largul Oceanului Atlantic, timp de peste o săptămână.

Statutul acesteia este în continuare indicat ca fiind „La dispoziția ordinelor”.