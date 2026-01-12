Piața auto a crescut în 2025, deși anul a fost marcat de „un grad ridicat de impredictibilitate”, spune șeful celei mai importante asociații din domeniul auto. Care a fost cea mai mare problemă

Anul 2025 a fost unul record pentru mașinile hibride în România, cele full-electrice au scăzut, însă piața totală a automobilelor noi a fost pe plus. Întreg anul a fost plin de lucruri neprevăzute, iar programul Rabla „nu a reușit să susțină coerent tranziția către vehiculele 100% electrice”, spune Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România.

O piață „relativ stabilă”, într-un an 2025 plin de neprevăzut

Șeful APIA spune, într-un comunicat al asociației că piața auto a fost anul trecut „relativ stabilă”, fiindcă a crescut, însă totul s-a întâmplat „într-un context marcat de un grad ridicat de impredictibilitate, volatilitate a deciziilor publice și multiple ajustări de natură politică, care au influențat semnificativ comportamentul pieței pe parcursul anului”.

Dan Vardie mai remarcă și că au crescut mult hibridele, însă au scăzut full-electricele, iar aici a contat faptul că programul Rabla a avut mari probleme de funcționare.

„Această dinamică evidențiază impactul major al disfuncționalităților Programului Rabla, marcată de întârzieri, amânări succesive și reduceri impredictibile decise la nivel guvernamental, care nu a reușit să susțină coerent tranziția către vehiculele 100% electrice, în contrast cu evoluția pozitivă a segmentelor hibride.”

Un an bun pentru hibride și SUV-uri

În 2025 au crescut în România înmatriculările la toate cele trei tipuri de hibride, în timp ce piața auto a fost puțin mai mare decât în 2024, cu un total de 182.000 de autoturisme noi înmatriculare, și o creștere de 1,6%, arată datele APIA. Peste jumătate dintre mașinile noi care au venit anul trecut în piață sunt din segmentul SUV.

Mașinile „electrificate” (cele trei tipuri de hibride și mașinile full-electrice) au atins o cotă record de 55% din piață, chiar dacă full-electricele au scăzut cu 9%. Datele APIA arată că s-au înmatriculat 8.800 de electrice, cu o mie mai puțin decât anul trecut. Cele mai multe au fost de la Dacia, Ford, Hyundai și Tesla.

Au crescut înmatriculările de mașini hibride din cele trei tipuri, de la aproximativ 60.000 în 2024, până la aproape 80.000 de unități anul trecut.

La hibridele încărcabile la priză, totalul a trecut 10.000, față de 6.300 în 2024, cele mai căutate modele fiind de la Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW.

La mașinile full-hybrid, totalul a urcat de la 21.000 în 2024, la peste 30.000 anul trecut, datorită mărcilor Toyota, Dacia și Renault.

La hibride „mild” avansul a fost de 20%, până la 36.000 de unități, cele mai populare mărci fiind Dacia, Suzuki, BMW și Mercedes-Benz.

Cele mai căutate mașini noi de toate tipurile au fost, arată datele APIA, Dacia Logan, cu peste 15.000 de unități, Dacia Duster (peste 14.000) și Dacia Sandero.

