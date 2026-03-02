Piața mașinilor noi a scăzut puternic și în februarie. Ce s-a întâmplat la second-hand

Piața românească a mașinilor noi a scăzut cu 24% luna trecută, iar la două luni este cu 30% sub rezultatele de anul trecut, arată datele ACAROM. La second-hand scăderea a fost mult mai mică.

Numărul mașinilor SH este de peste trei ori mai mare decât al celor noi înscrise în circulație în acest an (57.000 vs 17.000).

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie 2026 cu 24% față de februarie 2025, atingând un volum de 8.965 unități.

Per total, în primele două luni din 2026, volumul autoturismelor noi înmatriculate se ridică la 16.892 unități, în scădere cu 30% față de primele două luni din 2025, arată datele ACAROM.

Dacia, Toyota și Skoda sunt mărcile cu cele mai mari cifre. Chinezii de la BYD au prins top 10.

În ceea ce privește autoturismele second-hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în februarie 2026 cifra de 31.243 unități, o scădere de 6% față de februarie 2025.

Pe primele două luni din 2026, înmatriculările de autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima oară în România au ajuns la valoarea de 57.228 unități, în scădere cu 6% față de perioada similară din 2025, respectiv 60.844 unități.

Clasamentul pe mărci la autoturisme noi, ianuarie–februarie 2026:

DACIA = 3.127 unități

TOYOTA = 1.664 unități

SKODA = 1.555 unități

VOLKSWAGEN = 1.252 unități

RENAULT = 838 unități

MERCEDES = 813 unități

FORD = 803 unități

HYUNDAI = 776 unități

BMW = 766 unități

BYD = 564 unități

Sursa foto: Dreamstime.com