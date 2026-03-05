„Picătura care umple paharul”. Economistul Paul Krugman, avertisment despre războiul din Iran

Paul Krugman, fotografiat în iulie 2024 în timpul unei prelegeri pe care a ținut-o la o conferință economică ce a avut loc la Atena, FOTO: STR, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Războiul din Orientul Mijlociu a zguduit piețele financiare și de mărfuri în această săptămână, iar economistul Paul Krugman crede că efectele ar putea fi, în cele din urmă, mult mai ample pentru economia americană, relatează Business Insider.

Laureatul Premiului Nobel nu a fost optimist în ultimul timp în privința economiei Statelor Unite, în mare parte din cauza impactului pe care consideră că îl vor avea taxele vamale impuse de președintele Donald Trump. Totuși, pe măsură ce conflictul militar cu Iranul escaladează, el vede consecințe grave care se conturează pentru economia americană.

Într-un mesaj pe care l-a publicat recent pe Substack, Krugman a evidențiat mai mulți factori presanți care au menținut incertitudinea la cote ridicate, dar a explicat și de ce războiul ar putea accelera declinul celei mai mari economii a lumii.

„Există multe presiuni asupra economiei noastre, iar acesta ar putea fi picătura care umple paharul, o picătură care devine tot mai grea cu cât războiul durează mai mult”, a scris el.

Krugman, îngrijorat că războiul din Orientul Mijlociu se va prelungi

În opinia lui Krugman, șansele ca războiul să fie încheiat rapid par din ce în ce mai mici. El crede că nivelul ridicat de incertitudine, care a împins piețele în jos, va persista, deoarece administrația Trump nu a oferit un plan clar sau un calendar privind durata pe care o anticipează pentru acest război.

Krugman vede posibilitatea ca Strâmtoarea Ormuz, o rută globală esențială pentru transportul petrolului, să rămână închisă timp de săptămâni pe măsură ce conflictul se prelungește, menținând prețurile petrolului la niveluri ridicate.

Economistul a spus că efectele prețurilor mai mari la petrol și ale unui război costisitor, peste tensiunile economice deja existente, vor crea un scenariu economic periculos.

El a semnalat inteligența artificială drept unul dintre riscurile care deja se propagă în sistem, în timp ce piețele se îngrijorează din cauza unui nou război în Orientul Mijlociu.

Ce pericole vede pentru economia americană

„Există îngrijorări pe scară largă cu privire la inteligența artificială – atât ca posibilă bulă care ar putea să se spargă, cât și ca forță care ar putea genera pierderi de locuri de muncă”, a scris Krugman. „Și mulți oameni, inclusiv eu, sunt îngrijorați de stabilitatea financiară: în multe privințe am recreat riscurile «shadow banking» care au făcut posibilă criza din 2008”, a avertizat acesta.

„Shadow banking” se referă la intermediari financiari care oferă credit sau creează instrumente financiare similare celor bancare, dar nu sunt bănci comerciale clasice și nu sunt supuși acelorași reglementări stricte.

Krugman a evidențiat și alte preocupări economice, precum impactul negativ al taxelor vamale și politica restrictivă privind imigrația, ca puncte majore de stres pentru economia americană. Argumentul său este similar cu cel al economistului Mark Zandi, care a indicat aceiași factori ca având potențialul de a împinge Statele Unite într-o recesiune.

„Am adăugat un nou nivel de incertitudine masivă”, a deplâns Krugman. „Țineți minte că acesta nici măcar nu este un război ales; este un război pornit din capriciu, marcat de o lipsă aproape totală de planificare”, a adăugat el.