Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark

La final de ianuarie, Artmark propune publicului două licitații care scot la lumină povești păstrate mult timp departe de privire: comori intime, devenite patrimoniu cultural. La 29 ianuarie, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, este programată Licitația de Bijuterii de Epocă și Artă Decorativă din Colecția familiei Constantinescu-Facci, care aduce în prim-plan o moștenire de elită europeană, construită și transmisă în familie înainte de Primul Război Mondial. Bijuterii purtate, iubite și povestite din generație în generație se întâlnesc cu piese rare de artă decorativă Art Nouveau și Art Deco.

Printre loturile-vedetă se numără un impresionant set Biedermeier din aur bicolor cu diamante (cca. 1890) – de la 7.500 euro, un inel edwardian cu smarald de Columbia și diamante – de la 5.000 euro, o broșă victoriană în formă de stea, cu diamante – de la 1.200 euro, precum și un spectaculos vas Daum Nancy, piesă de colecție, realizată în jurul anului 1915 – de la 4.000 euro.

Set Biedermeier din aur bicolor cu diamante

„Inițiatoarea colecției de familie e străbunica mea, care a trăit la sfârșitul anilor 1800. Îi plăceau foarte mult broșele cu diamante. Și eu am această slăbiciune. Le port ori de câte ori pot – îmi aduc noroc și energie”, mărturisește doamna Dana Facci, prezentă în Galeriile Artmark special pentru a prezenta expoziția care este deschisă, zilnic, cu intrare liberă.

În celelalte încăperi ale Palatului Cesianu-Racoviță (din București, str. C.A. Rosetti nr. 5) se află și alte comori. Licitația „Pinacoteca interzisă”, programată în data de 3 februarie, dezvăluie, la rândul ei, lucrări care au existat mult timp într-un spațiu al retragerii și reflecției. Evenimentul are o importanță aparte fiindcă este un fragment istoric, ce amintește de un proiect cultural major: pinacoteca unei fundații constituite în anii ’90, în mare parte prin donațiile artiștilor expuși la Galeria „Catacomba” – spațiu inițiat și susținut de pictorul Sorin Dumitrescu, fondatorul Fundației Anastasia, descris drept un centru-pilot de artă contemporană. Colecția funcționează ca o hartă de profunzime a artei românești recente – o „pinacotecă” valoroasă, prea puțin accesibilă publicului, pe care Artmark o readuce în circuitul expozițional și colecționistic.

Ion Grigorescu – Arca. Pescuirea miraculoasă

Selecția propune un dialog intens între sacru și profan, între artă și spiritualitate, prin lucrări precum picturile „Călător cu lună” de Ștefan Câlția (de la 20.000 euro), „Arca. Pescuirea miraculoasă” de Ion Grigorescu (de la 4.000 euro), „Iarnă la Rădești” de Sorin Ilfoveanu (de la 2.500 euro), „Wang” de Sorin Dumitrescu (de la 2.000 euro) ori sculptura „Înger” de Vasile Gorduz (de la 3.500 euro).

„Galeria Catacomba a lui Sorin Dumitrescu aduna sute de oameni, făcea adevărate show-uri, la începutul anilor ’90, era pe val. Sorin Dumitrescu a creat câteva instituții importante: prima galerie, prima penacotecă privată, prima colecție privată, prima editură cu profil creștin”, spune Vladimir Bulat, istoric de artă.

Ca toate licitațiile Casei A10 by Artmark, și acestea sunt publice și pot fi accesate pe Platforma Artmark Live. Online fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare lot în parte. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces ce este, de asemenea, gratuit, precum toate expozițiile dedicate licitațiilor, care sunt deja deschise la Artmark – Palatul Culturii.

