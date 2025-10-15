Piedone a fost trimis în judecată de DNA. E acuzat că a anunțat un control ANPC la hotelul din Sinaia deținut de familia Rușanu

Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, care îl acuză că, în perioada în care a condus Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a avertizat un hotel că urmează să fie vizat de controale. Este vorba despre Hotelul Internațional din Sinaia, deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu, fost șef al Autorității de Supraveghere Financiară.

DNA a anunțat, miercuri, că Piedone a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de „permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

Fostul șef al ANPC se află din luna iulie sub control judiciar.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce lui Piedone

DNA îl acuză pe fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că în 7 martie 2025 „a divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia că funcționari ANPC urmează să facă, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor”.

„În concret, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor A.N.P.C. pentru verificare, pentru a asigura conformitatea.

Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancțiuni și dispunerii unor măsuri corective de către funcționarii publici din cadrul A.N.P.C., reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor.

În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții A.N.P.C”, spun procurorii DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a menține controlul judiciar în cazul lui Cristian Popescu Piedone.

Cum s-a apărat Piedone

În 22 iulie, procurorii anticorupție au făcut percheziții inclusiv la casa lui Cristian Popescu Piedone, iar acesta a fost ridicat cu mandat de la un complex rezidențial din Mamaia Nord, unde era cazat, și dus la locuința sa pentru a asista la pecheziții.

Piedone a negat că a făcut trafic de influență, susținând că a „deranjat foarte multă lume”.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți”, a declarat Cristian Popescu Piedone, în 22 iulie la momentul perchezițiilor făcute de DNA.

„Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Nu există dovadă”, a continuat șeful ANPC.

Numit în 2025 de Marcel Ciolacu la șefia ANPC

Tot în 22 iulie, Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA, cu interdicția de a-și exercita funcția la conducerea ANPC. Ulterior, premierul Ilie Bolojan a decis revocarea sa din funcția de președinte al ANPC.

Cristian Popescu Piedone a fost numit șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în februarie 2025. Premierul de atunci, Marcel Ciolacu, a semnat decizia.

Piedone a fost condamnat la închisoare pentru abuz în serviciu în Dosarul Colectiv și achitat ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție. El ispășise un an și o lună din pedeapsa cu executare în momentul achitării.

Piedone, care ocupa funcția de primar al sectorului 4 în momentul incendiului de la Colectiv, a câștigat procesul împotriva statului român pe care l-a dat în judecată pentru timpul petrecut în închisoare în urma condamnări, dar decizia nu este definitivă.

În 2024, a candidat pentru Primăria Generală, dar a pierdut în fața lui Nicușor Dan. Ulterior, a fost numit preşedintele filialei Bucureşti a Partidul Umanist Social Liberal, pentru ca, în toamnă, să candideze la parlamentare din partea PSD, unde a ratat funcția de senator la redistribuire.