Pilotul român care a doborât o dronă în Estonia a fost decorat de ministrul Radu Miruță și șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, împreună cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad au mers, vineri, în vizită de lucru în baza aeriană Šiauliai, din Lituania, ocazie cu care l-au decorat pe căpitanul-comandor Costel-Alexandru Pavelescu, pilotul care a doborât, marți, o dronă ucraineană care intrase în spațiul aerian al Estoniei.

Delegația MApN, din care a făcut parte și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, s-a întâlnit cu militarii Detașamentului românesc „Carpathian Vipers”, ocazie cu care ministrul Apărării Naționale a conferit „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”, pilotului Costel-Alexandru Pavelescu.

„În spatele acelui moment au stat ani de pregătire, disciplină, sute de ore de zbor, coordonare și o echipă întreagă care și-a făcut corect datoria. De aceea, mulțumirea mea se îndreaptă către întreg detașamentul Carpathian Vipers, către fiecare dintre cei aproape 100 de militari români care execută această misiune aici, în Lituania”, a spus Radu Miruță, potrivit unui comunicat al MApN.

În discuțiile cu piloții români dislocați la Šiauliai au fost prezentate principalele responsabilități pe care le au militarii români în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, cooperarea cu aliații în misiunile curente, precum și principalele provocări ale misiunii din Lituania.

Piloții români, pentru a patra oară în Lituania

România este prezentă cu piloți și avioane în țările baltice pentru a patra oară din 2007 încoace.

„Ca ministru al apărării naționale, vă spun foarte clar că voi continua să fac tot ceea ce ține de mine pentru ca Armata României să primească echipamentele, tehnologia și capabilitățile de care are nevoie. Vă mulțumesc pentru profesionalism, pentru seriozitate și pentru modul în care reprezentați România aici, la Šiauliai”, a mai spus Miruță.

În marja vizitei, ministrul apărării naționale a avut o întâlnire bilaterală cu omologul lituanian, Robertas Kaunas, context în care au fost abordate teme concrete privind securitatea Flancului Estic al NATO și adaptarea capacităților de apărare la noile tipuri de amenințări.

Ministrul Miruță i-a comunicat lui Kaunas intenția sa de a propune introducerea pe agenda summitului de la Ankara a unei discuții consistente privind dezinformarea ca risc major de securitate, susținând necesitatea unei abordări comune a statelor din estul Alianței și a țărilor baltice, bazată pe experiențele și provocările concrete cu care acestea se confruntă zilnic.

Un avion militar românesc F-16 din forța NATO de poliție aeriană pentru țările baltice a doborât marți în Estonia o dronă de origine ucraineană, deviată de la traiectoria sa care viza un obiectiv pe teritoriul Rusiei.

„Aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a spus marți ministrul Miruță.