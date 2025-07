Plângere bizară în SUA: se poate confunda un câine cu o pisică? Sony susține în instanță că da

Cuvintele „câine” și „pisică” în limba engleză – adică dog și cat – sunt foarte asemănătoare, susține Sony, compania care deține firma „Naughty Dog”, care creează jocuri video. Prin această plângere, Sony încearcă să oprească apariția pe piață a unor jocuri numite „Naughty Cat”, relatează site-ul IGN, cel mai mare din lume specializat în piața jocurilor video.

Sony a depus o Notificare de Opoziție la Oficiul pentru Brevete și Mărci Înregistrate din Statele Unite (USPTO) împotriva cererii de înregistrare a mărcii „Naughty Cat”, înaintată de o companie numită Naughty Cat Co. Limited.

Această companie din Hong Kong are două aplicații disponibile în App Store, ambele fiind jocuri de noroc care promit recompense în bani reali. Acestea sunt cu totul diferite de titlurile produse de Naughty Dog, studioul care a creat jocul video „The Last of Us”, adaptat de HBO în serialul TV cu același nume.

Însă avocații Sony susțin în documente judiciare obținute de jurnaliștii de la IGN că marca „Naughty Cat” este „înșelător de asemănătoare” cu marca „Naughty Dog”, pe care o deține giganta companie din Japonia, „din punct de vedere al impresiei comerciale generale și al conotației”.

„Primul element, dominant, al celor două mărci, NAUGHTY, este identic”, argumentează avocații Sony. „Al doilea element, DOG și CAT, este foarte asemănător, întrucât ambele fac referire la animale de companie și este probabil să inducă în eroare consumatorii, făcându-i să creadă, în mod greșit, că Naughty Cat are legătură cu Sony și/sau Naughty Dog sau că produsele sale sunt licențiate sau aprobate de Sony și/sau Naughty Dog”, au mai scris aceștia în documentele judiciare.

Posibilele prejudicii reclamate de Sony

Argumentele continuă, Sony insistând că orice înregistrare a mărcii „Naughty Cat” este de natură „să genereze confuzie, greșeli sau să inducă publicul în eroare cu privire la originea produselor oferite sub marca solicitantului, în detrimentul și cu daune pentru Sony și publicul larg”.

„Înregistrarea mărcii solicitantului va determina publicul să creadă, în mod eronat, că solicitantul este sau a fost afiliat ori conectat cu Sony, și/sau că produsele oferite sub marca solicitantului sunt sau au fost autorizate, sponsorizate, susținute ori licențiate de Sony. Emiterea unei înregistrări pentru marca propusă va cauza prejudicii Sony și publicului”, conchid avocații companiei din Japonia.

Aceștia indică de asemenea că solicitarea pentru înregistrării mărcii „Naughty Cat” arată că ea a fost folosită pentru prima dată în 25 decembrie 2023. Marca „Naughty Dog” datează în schimb din 1989.

Oficiul pentru Brevete și Mărci Înregistrate din Statele Unite a stabilit un calendar pentru soluționarea litigiului și a programat posibile date de proces, dacă se va ajunge până acolo.

Autoritatea americană a oferit luna trecută Naughty Cat Co. Limited un termen până pe 12 iulie pentru a răspunde plângerii formulate de Sony. Dacă nu o va face, oficiul ar putea cataloga cererea de înregistrare a mărcii ca abandonată, iar Sony va obține victoria. În caz contrar, litigiul poate ajunge în instanță anul viitor.