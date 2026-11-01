„Planul B” al AUR dacă premierul nu vine luni în Parlament la „Ora prim-ministrului”. Petrișor Peiu: „Va veni cineva să explice ce s-a întâmplat cu deficitul”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat duminică seară, la Digi24, că partidul se aștepta ca premierul Luca Niculescu să nu se prezinte luni în Parlament, unde fusese chemat la „Ora prim-ministrului” pentru a da explicații despre situația deficitului bugetar. Peiu a anunțat că AUR are un „plan B” și că îl va chema pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în fața parlamentarilor. Formațiunea va depune și o moțiune simplă „pentru a clarifica o politică publică”, susține Peiu.

„Era de așteptat. Noi ne așteptam la acest lucru. Avem și planul B, în care va veni cineva să explice ce s-a întâmplat cu acest deficit bugetar și cât este, de fapt. Este cel calculat pe standardul ESA, sau cel pe care îl anunță Guvernul, pe standardul așa-numit în numerar sau cash. Avem soluție. Trebuie să vină altcineva care este direct împuternicit cu astfel de răspunsuri”, a afirmat Petrișor Peiu.

Luca Niculescu a fost chemat în Parlament la solicitarea deputaților AUR, care i-au cerut să dea explicații în plen cu privire la situația deficitului bugetar. Cererea formațiunii din opoziție a fost aprobată de membrii Biroului Permanent. Premierul nu se va prezenta, conform programului oficial și precizărilor făcute de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

AUR anunță o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor

Petrișor Peiu a anunțat că ministrul Alexandru Nazare va fi chemat în Parlament și că AUR va depune o moțiune simplă pe tema modului în care este raportat deficitul bugetar.

„Spuneți-mi dumneavoastră care este explicația dată de dânsul (Alexandru Nazare, n.r.) și eu mă declar dezarmat. Diferența dintre standardul ESA și standardul numerar sau cash, cum spune Guvernul, reprezintă datorii neplătite, deși sunt arierate pe care statul le introduce în economie. Este o chestiune de manual. Nu știu ce a spus domnul ministru Nazare, dar să vină să spună public acest lucru, să recunoască oficial”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Liderul senatorilor AUR a precizat că partidul va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, indiferent dacă acesta va oferi sau nu explicațiile solicitate.

„Va fi obligat să vină. Există o procedură parlamentară simplă, corectă, legală. Va fi obligat să vină să răspundă. Dacă dânsul nu va vrea să răspundă, e altceva. Va fi prezent. Ce va spune este alegerea domniei sale”, a precizat Peiu.

„Noi o depunem oricum, ca să aflăm ce spune dânsul, că se pare că altfel nu putem afla”, a spus acesta.