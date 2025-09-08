Planul de cucerire al lui Putin „nu se va încheia cu Ucraina, ci va fi doar începutul”. Avertisment al șefului guvernului care vrea „cea mai puternică armată” din Europa

Lansatoare de rachete balistice intercontinentale rusești Yars se îndreaptă spre Piața Roșie, în timpul repetiției generale a paradei militare de Ziua Victoriei. Moscova, Rusia, 7 mai 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat luni că „planul imperialist al președintelui rus Vladimir Putin nu se va încheia cu cucerirea Ucrainei, ci va fi doar începutul”, informează France Presse.

Merz a declarat, în cadrul unei conferințe a ambasadorilor Germaniei, că „ne confruntăm zilnic cu atacuri hibride – din ce în ce mai intense și mai agresive – din partea Rusiei, inclusiv asupra infrastructurii noastre” și a subliniat „provocările Moscovei în Marea Nordului și Marea Baltică”.

Germania este al doilea cel mai mare furnizor de ajutor militar al Ucrainei, de după începutul invaziei ruse, în 2022, și se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește comploturile de sabotaj dirijate de la Moscova.

De când și-a preluat mandatul, Merz a luat măsuri pentru a spori capacitățile de apărare ale Germaniei în fața punerii sub semnul întrebării de către președintele american Donald Trump a viitoarei forțe a alianței transatlantice și dorește ca țara lui să aibă „cea mai puternică armată convențională” din Europa.

„Avem sarcini istorice”, a afirmat Merz luni, și anume „construirea unei noi arhitecturi de securitate care ar trebui să dureze câteva decenii”.

„Ceea ce numim ordinea mondială liberală este sub presiune din multe părți, inclusiv din interiorul Occidentului politic”, a spus cancelarul federal.

„Un nou conflict între sisteme a izbucnit între democrațiile liberale și o axă a autocrațiilor”, a mai avertizat șeful guvernului de la Berlin.