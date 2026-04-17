Planul făcut de UDMR, în timp ce PSD ascute cuțitele pentru războiul cu Bolojan. „Nu suntem legați ombilical nici de PSD, nici de PNL”

„Nu cred că ne-am poziționa împotriva Guvernului”, spune într-un dialog cu HotNews Csoma Botond, lider în UDMR, despre scenariul în care PSD va susține o moțiune de cenzură. El respinge și celălalt scenariu pregătit de social-democrați, respectiv retragerea miniștrilor din Guvern.

Csoma Botond, care este și liderul deputaților UDMR, spune că formațiunea politică urmează să discute astăzi, într-o ședință, ce pași va face partidul după consultarea PSD de luni.

Spune el, în dialogul cu HotNews, că până acum, în interiorul UDMR nu s-a discutat despre varianta retragerii miniștrilor din Guvern, așa cum amenință PSD că o va face.

UDMR are în actualul guvern doi miniștrii (Cseke Attila – la Dezvoltare și Andras Demeter – la Cultură) și un vicepremier, în persoana lui Tanczos Barna.

„Acum, în nume personal, eu nu cred că va fi o asemenea decizie, să ne retragem și noi miniștrii. Noi am spus că această țară are nevoie de stabilitate. Nu cred că peste crizele astea suprapuse mai lipsește și o criză politică. Noi nu suntem legați ombilical, să spun așa, nici de PSD, nici de PNL”, spune, într-o discuție cu HotNews, Csoma Botond.

El susține că UDMR pleacă clar de la premisa că România nu are nevoie de o criză politică și, drept urmare, „nu cred că ar fi rațional să ne retragem miniștrii”. „Dar nu am discutat acest aspect în interiorul UDMR”, insistă Csoma Botond.

Deputatul Csoma Botond, lider al UDMR. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Ce face UDMR în situația unei moțiuni de cenzură

Surse din PSD spun pentru HotNews că dacă premierul Ilie Bolojan nu își va da demisia nici după ce social-democrații își vor retrage miniștrii din Guvern, atunci sunt mari șansele unei moțiuni de cenzură în Parlament pe care PSD să o voteze, forțând astfel plecarea lui Ilie Bolojan.

Întrebat ce va face UDMR într-o asemenea situație, Csoma Botond a spus că și acest lucru trebuie analizat în interiorul formațiunii politice.

„Înțeleg că AUR nu vrea să depună moțiune împreună cu PSD. Dacă PSD își retrage miniștrii avem la dispoziție, potrivit Constituției, 45 de zile pentru a merge în fața Parlamentului, pentru că s-a schimbat compoziția politică a Guvernului. Nu cred că ne-am poziționa împotriva Guvernului, dar nu a fost luată încă o decizie în interior”, explică deputatul UDMR.

„Ceea ce vă pot spune cu exactitate este că nu dorim o criză politică care să se suprapună peste crizele multiple pe care le avem acum”, conform acestuia.

Viitorul UDMR: la putere sau în opoziție?

Csoma Botond spune că UDMR vrea să continuie la guvernare, însă doar dacă „există posibilitatea ca la guvernare să putem înfăptui și să putem pune în practică un program care ajută România, ajută comunitatea noastră”.

„Dacă sunt asemenea condiții. Dacă nu sunt, atunci sigur că putem să rămânem în opoziție, nu trebuie să fim neapărat la guvernare”, conform acestuia.

Deputatul spune că UDMR și-ar dori ca actuala coaliție, din care fac parte alături de PSD, PNL, USR și Minoritățile Naționale, să continue.

„Nu prea văd alternativa la această guvernare, vă spun sincer. Un guvern minoritar nu e fezabil, în condițiile în care trebuie să luăm niște măsuri în continuare pentru redresarea deficitului bugetar, pentru redresarea economiei, pentru a scădea un pic din deficitul contului curent, a balanței comerciale. Deci, sunt niște decizii… Avem și războiul din Iran, acest preț la combustibil”, explică liderul deputaților UDMR.

Csoma Botond spune că UDMR vrea „stabilitate și rațiune”: „Dar, reiterez, nu suntem ombilical să zic așa legați nici de PSD, nici de PNL. Suntem o formațiune politică distinctă”.

Social-democrații decid dacă îl mai susțin pe Bolojan

Aproximativ 5.000 de membrii ai PSD vor vota, pe 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia până la ședința de Guvern care are loc de obicei joia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat sau a prefecților.

Premierul exclude varianta demisiei

De partea cealaltă, miercuri seara, premierul Ilie Bolojan i-a anunțat pe liberali că nu-și va da demisia din fruntea Guvernului, conform unei postări a consilierului general PNL Silviu Feroiu. Informația a fost confirmată pentru HotNews de către mai mulți participanți prezenți la discuție.

Pe 2 aprilie, într-un interviu acordat EuropaFM, întrebat dacă ia în calcul să cedeze presiunii celor de la PSD și să demisioneze, premierul a spus că:

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție, cât timp suntem într-o situație problematică. Și, sigur, cei care generează crizele, așa cum v-am spus, trebuie să-și asume consecințele acestor lucruri și să acționeze politic așa cum consideră de cuviință”.