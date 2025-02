Planul oficialilor occidentali pentru „asigurarea” Ucrainei: Trupe europene în zone-cheie, dar nu în est / Monitorizare a frontierei și a spațiului aerian / Avioane SUA gata să intervină din România și Polonia

Oficialii occidentali au dezvăluit planul pentru a asigura securitatea Ucrainei, susține Larisa Brown, editor al publicației The Times pe zona de apărare, iar propunerea prevede inclusiv dislocarea de avioane americane în România și Polonia cu misiunea de a interveni în caz că este necesar.

Potrivit jurnalistei, planul arată astfel:

Western officials have revealed their plan for a "reassurance" force for Ukraine. It includes:

* Less than 30,000 European-led troops deployed to key cities, ports and critical national infrastructure sites across Ukraine. They will not be in the east.

* Technical monitoring of…