Zelenski i-a transmis lui Vance că Ucraina are nevoie de „garanții reale de securitate” înaintea discuțiilor de pace / Liderul ucrainean spune că Trump i-a dat numărul personal de telefon

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întâlnire cu vicepreședintele american JD Vance, vineri, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, și i-a transmis că țara sa dorește „garanții reale de securitate” înaintea oricăror discuții despre încheierea războiului cu Rusia, relatează The Guardian.

Liderul ucrainean le-a spus reporterilor că discuția cu vicepreședintele SUA, la care a participat și secretarul de stat Marco Rubio, a fost una „bună”.

„Am avut o conversație bună astăzi. Prima noastră întâlnire, nu ultima, sunt sigur”, a declarat Volodimir Zelenski.

Ucraina, a spus Zelenski, este „foarte recunoscătoare” Statelor Unite pentru sprijinul acordat.

„Trebuie să vorbim mai mult, să muncim mai mult și să pregătim planul (pentru) cum să îl oprim pe Putin și să finalizăm treaba (…). Ne dorim pace foarte mult, dar avem nevoie de garanții reale de securitate”, a subliniat președintele ucrainean.

Cu puțin timp înainte de discuția cu JD Vance, Volodimir Zelenski a menționat că singurul oficial rus cu care este gata să discute e chiar omologul său, Vladimir Putin.

„Mă voi întâlni cu ruși – cu un singur rus, cu Putin – doar după ce vom avea un plan comun cu Trump, Europa (…), și vom sta cu Putin, și vom opri războiul. Doar în acest caz sunt gata să mă întâlnesc”, a declarat liderul Ucrainei.

El susține că președintele SUA, Donald Trump, i-a dat numărul său personal de telefon și i-a spus că îl poate suna oricând dorește.

„Suntem pregătiți să mergem cât mai rapid posibil spre o pace reală și garantată. Apreciem profund determinarea președintelui Trump, care poate ajuta la oprirea războiului și la asigurarea justiției și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina”, a adăugat Zelenski, într-o postare pe X.

I had a good meeting with U.S. Vice President @JDVance. I am grateful to him and his entire team for the discussion, with Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy General Keith Kellogg also taking part.



Our teams will continue to work on the document. We addressed many… pic.twitter.com/zYc15vqIz8