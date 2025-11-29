Planul regimului Maduro în cazul unui atac american. Printre strategii, transformarea Venezuelei într-o țară neguvernabilă / Problemele unei armate dotate cu echipament rusesc învechit

Președintele Nicolas Maduro, discurs către militari, la o tabără de antrenament din Caracas, Venezuela. Credit foto: Zurimar Campos / AFP / Profimedia

Armata Venezuelei este marcată de lipsa de instruire, salarii mici și un echipament în deteriorare, au declarat șase surse familiarizate cu capacitățile militare venezuelene, scrie Reuters într-o analiză pe fondul tensiunilor dintre Washington și Caracas.

Analiza vine în contextul în care președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă că spațiul aerian de deasupra și din proximitatea Venezuelei trebuie considerat închis, pe fondul desfășurării militare a SUA din regiune.

Forțele americane au lovit peste 20 de ambarcațiuni pe care le acuză că erau implicate în traficul de droguri, în Marea Caraibilor și în Oceanul Pacific, de la începutul lunii septembrie. Operațiunile s-au soldat cu moartea a peste 80 de persoane. Washingtonul susține că obiectivul este combaterea „narcoterorismului”, însă Caracasul insistă că scopul final al activităților americane este o schimbare de regim în Venezuela.

O armată cu salarii mici și echipament rusesc învechit

Președintele Maduro se află la putere din 2013 și s-a bucurat de loialitatea armatei plasând ofițeri în funcții guvernamentale, însă soldații de rând câștigă doar 100 de dolari pe lună în monedă locală, aproximativ o cincime din ceea ce spun studiile că are nevoie o familie în medie a-și acoperi nevoile de bază.

Sursele spun că dezertările, care au loc deja în multe unități, s-ar putea înmulți în cazul unui atac militar american.

În ultimii ani, principala experiență a trupelor venezuelene a fost confruntarea cu civili neînarmați în timpul protestelor stradale.

Liderul de stânga al Venezuelei susține că există opt milioane de civili care se antrenează în miliții, dar o sursă a estimat că doar câteva mii de membri ai serviciilor de informații, susținători înarmați ai partidului de guvernământ și membri ai milițiilor ar participa cu adevărat la acțiuni defensive.

Sunt probleme și la nivelul echipamentului militar, o mare parte din el fabricat în Rusia și vechi de zeci de ani, lipsește. Autoritățile de la Caracas au cumpărat aproximativ 20 de avioane de vânătoare Suhoi în anii 2000, dar acestea sunt considerate insuficiente în comparație cu aeronavele B-2 americane, iar elicopterele, tancurile și rachetele lansate de pe umăr fabricate în Rusia sunt, de asemenea, învechite.

Strategia de „rezistență prelungită”

Venezuela intenționează să organizeze o rezistență de tip gherilă sau să semene haos în cazul unui atac aerian sau terestru al SUA, arată surse și documente de planificare consultate de Reuters.

Răspunsul a fost menționat public, deși fără detalii, de către oficiali de rang înalt, care îl numesc „rezistență prelungită” și ar implica mici unități militare în peste 280 de locații, executând acte de sabotaj și alte tactici de gherilă.

Cele 5.000 de rachete de fabricație rusă Igla, lăudate recent de Maduro la televiziunea de stat, au fost deja desfășurate. Ordinele militare sunt ca unitățile să se disperseze și să se ascundă în diferite locații în cazul unui atac, potrivit unei surse.

A doua strategie, numită „anarhizare” și pe care oficialii nu au recunoscut-o public, prevede utilizarea serviciilor de informații și a susținătorilor înarmați ai partidului de guvernământ pentru a crea dezordine în capitala Caracas și a face Venezuela neguvernabilă, spun sursele.

Alte grupuri înarmate din Venezuela

Forțe de gherilă columbiene ca Armata de Eliberare Națională operează în vestul Venezuelei, care este, de asemenea, un centru pentru cultivarea plantei de coca, ingredientul de bază al cocainei.

Susținătorii partidului de guvernământ, numiți „colectivos”, se mobilizează adesea în convoaie de motociclete pentru a-i confrunta pe protestatari. Uneori sunt înarmați.

Grupurile venezuelene de opoziție, organizațiile neguvernamentale, Washingtonul și unele guverne latino-americane i-au acuzat pe Maduro și pe armata Venezuelei de legături cu cartelurile de trafic de droguri, care sunt și ele violente.

Guvernul de la Caracas a negat constant astfel de legături și susține că SUA își dorește o schimbare de regim pentru a prelua controlul asupra vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei.