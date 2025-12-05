Planul UE pentru reducerea facturilor la energie. Bruxelles-ul estimează reduceri de costuri de zeci de miliarde de euro anual

Comisia Europeană va încerca să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiţii insuficiente şi planificarea fragmentată cresc facturile la energie, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres.

Potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg, Executivul comunitar ar urma să propună săptămâna următoare o accelerare a proiectului intitulat „Autostrăzi energetice” pentru a îmbunătăţi eficienţa reţelelor şi a reduce preţurile şi dependenţa regiunii de combustibilii fosili importaţi.

În document se precizează că dependenţa energetică a blocului comunitar înseamnă că preţurile la energie electrică în UE sunt de două ori mai mari decât în SUA şi China.

Unul dintre motivele pentru care facturile sunt mai mari în UE este incapacitatea extinderii reţelei pentru a ţine pasul cu trecerea la energia regenerabilă. Aceasta înseamnă că producţia de energie eoliană şi fotovoltaică este adesea irosită, deoarece nu poate fi transportată în zonele în care cererea este mai mare, forţând blocul celor 27 de state membre să se bazeze pe centrale pe combustibili fosili.

Repararea sistemului prin investiţii suplimentare în reţele – inclusiv opt proiecte transfrontaliere de energie electrică – ar putea reduce costurile cu 40 de miliarde de euro pe an, potrivit documentului care urmează să fie adoptat miercuri de Comisie. De asemenea, ar putea stimula economia regiunii cu 18 miliarde de euro până în 2030. În plus, Comisia speră că măsurile vor atrage mai multe investiţii în centre de date şi inteligenţă artificială, domenii care ar putea stimula creşterea economică şi cererea de energie electrică în Europa.

Executivul comunitar avertizează că, în lipsa unor acţiuni, 45% din capacitatea de transport transfrontalier de care Europa are nevoie până în 2030 nu va fi construită. Acest lucru ar reduce producţia de energie electrică regenerabilă cu până la 310 terawaţi-oră până în 2040, echivalentul aproape a jumătate din consumul total de energie al UE în anul 2023.

Când bate vântul cu putere, turbinele produc mai multă energie decât poate gestiona reţeaua electrică îmbătrânită a unei ţări, iar operatorul de sistem comandă scoaterea din funcţiune a capacităţilor, o practică ştiută sub numele de „întrerupere”. Parcurile eoliene sunt plătite să facă acest lucru, ceea ce creşte costurile pentru consumatori.