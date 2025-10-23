Plată electronică pentru a trece Podul de la Giurgiu fără a mai sta la barieră. Pas important făcut de Compania de Drumuri

Coadă la plata taxei de Pod de la Giurgiu / Sursă: HotNews.ro / Victor Cozmei

„Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse”, anunță șeful Companiei de Drumuri. Este vorba despre implementarea unui sistem automat de colectare a taxei șși recunoaștere a numerelor de înmatriculare a vehiculelor, un proiect pe care CNAIR îl anunța încă din iarna trecută.

„Am desemnat astăzi câștigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a pe sensu dinspre România a podului Giurgiu – Ruse. După semnarea contractului, câștigătorul licitației (ALTIMATE S.A) va avea la dispoziție 844.500 lei (fără TVA) și 6 luni pentru a implementa noul sistem”, transmite joi directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Contractul, finanțat din veniturile proprii ale CNAIR, prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a două artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online în prealabil.

„Dorim astfel să limităm intervenția factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă. Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuați timpii de asteptare din PTF Giurgiu și va crește gradul de siguranță a circulației vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF)”, spune Pistol.

Contractul va putea fi semnat în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

Mașinile mici plătesc 2-3 euro, iar TIR-urile 37 de euro

Deși România a intrat în Schengen de la 1 ianuarie, la trecerea frontierei cu Bulgaria pe Podul de la Giurgiu încă se mai fac cozi. Și nu doar din cauza lucrărilor capitale la pod demarate de vecinii bulgari, ci și din cauza păstrării taxei de trecere, un tarif ce, deocamdată, nu poate fi plătit online rapid și eficient de ambele părți.

Tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea între Giurgiu și Ruse, pentru o singură trecere, au fost introduse în baza Protocolului bilateral încheiat în anul 1991 între România și Bulgaria.

De colectarea taxei pe partea română se ocupă Compania de Drumuri (CNAIR), în timp ce la bulgari Autoritățile Vamale încasează tariful de trecere.

În prezent, pentru autoturisme șoferii plătesc o taxă de 15 lei (3 euro), iar TIR-urile plătesc 180 de lei (circa 37 de euro). Pe partea bulgară, autoturismele plătesc 2 euro, iar camioanele grele tot 37 de euro. Și de ambele părți modalitatea de plată predominantă este cu card sau cash la gherete.

Taxa de trecere a Podului Prieteniei reprezintă 4,3% din venitul anual al CNAIR

Deși controlul vamal a fost eliminat de la 1 ianuarie, autovehiculele tot trebuie să oprească la ghișeele de fiecare parte a podului pentru a plăti cash sau card taxa de trecere. La bulgari se poate plăti și online, dar mașinile tot trebuie să oprească la ghișee ca angajații să verifice în baza de dată dacă șoferul a plătit sau nu. Deseori, în special în momentele cu trafic mare, se creează cozi de ambele părți ale podului.

Eliminarea tarifelor de trecere se poate realiza doar în baza unui nou protocol prin care ambele state să convină în acest sens, iar discuții cu partea bulgară nu au fost purtate în acest sens, transmitea CNAIR la solicitarea HotNews.ro de la începutul anului.

CNAIR a mai transmis la solicitarea redacției și cât înseamnă, de fapt, colectarea taxei de trecere a Podului Prieteniei – aproape 17 milioane de euro pe an.

„Suma aferentă anului 2023 a fost de 83.925.840,65 lei (fără TVA), ceea ce reprezintă 4,26% din venitul propriu anual al CNAIR”, a răspuns instituția.

Compania de drumuri a mai transmis HotNews.ro că lucrează la capacitate maximă și că nu mai apar cozi, dar că lucrează să implementeze practic până în sezonul estival un sistem de plată online și de recunoaștere automată a vehiculelor care au plătit tariful de trecere.