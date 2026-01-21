Platforma e-bloc.ro, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata întreținerii, suspendată temporar de BNR: „Trebuie să intre în legalitate”

Platforma e-bloc.ro, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, a fost suspendată temporar începând de marți, 20 ianuarie, în ceea ce privește funcționalitatea de procesare a plăților, după o decizie a Băncii Naționale a României (BNR), potrivit Oficiuldeștiri.ro. Contactat miercuri de HotNews.ro, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a precizat că firma a notificat Banca Centrală că a depășit cifra de afaceri de un milion de euro, motiv pentru care i s-a comunicat că trebuie să se licențieze ca intermediar de plată sau să lucreze cu un intermediar de plată.

„Le-am spus că trebuie să intre în legalitate și astfel firma a suspendat folosirea aplicației. Dacă ai o cifră de afaceri sub un milion de euro poți furniza astfel de servicii, potrivit unei excepții din legislație și așa au putut furniza aceste servicii până acum”, a mai precizat oficialul BNR.

Suspendarea a intrat în vigoare în seara zilei de 20 ianuarie 2026 și vizează strict componenta care permite proprietarilor să achite întreținerea prin intermediul platformei E-BLOC.RO și al mediilor integrate, a scris Oficiuldeștiri.ro.

Mesajul firmei care operează e-bloc.ro

Decizia vine după ce XiSoft Servicii SRL, compania care operează platforma e-bloc, a notificat BNR cu privire la încadrarea serviciilor sale de plată într-un regim de excludere prevăzut de legislația în vigoare. Cu alte cuvinte, operatorul a solicitat clarificarea dacă serviciile oferite pot funcționa fără autorizare specifică, în baza unei excepții legale.

În urma analizei, BNR a transmis oficial, în data de 20 ianuarie 2026, că respectiva excludere nu poate fi aplicată în acest caz și a solicitat suspendarea imediată a prestării serviciilor de plată prin platformă.

XiSoft, firma care operează platforma e-bloc.ro, a anunțat că se conformează integral solicitării autorității de supraveghere, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook „Asociații de proprietari – președinți, cenzori, administratori, proprietari”

Potrivit informării transmise clienților, „toate tranzacțiile inițiate de proprietari și executate până la momentul suspendării vor fi procesate și finalizate integral, fără a fi afectate”.

Cu alte cuvinte, proprietarii care au plătit întreținerea înainte de suspendare nu riscă pierderea banilor, iar asociațiile vor primi sumele aferente.

Când ar putea redeveni funcțională aplicația

Firma spune că „lucrează activ la implementarea unei soluții alternative, fiind deja în discuții cu parteneri bancari, soluție care să permită în continuare facilitarea accesului la servicii de plată, într-un cadru conform cerințelor legale și de reglementare actuale”.

„Durata de implementare poate varia, în funcție de complexitatea integrărilor și de procesele de aprobare, de la câteva săptămâni până la câteva luni”, se mai arată în mesajul firmei.

Firma XiSoft, care a dezvoltat softul BlocManagerNET şi platforma e-bloc.ro, sunt utilizate pentru administrarea a peste 20.000 asociaţii de proprietari din România, este deținută de Pavel Varvari, potrivit Avocatnet.ro.