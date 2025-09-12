Ploi puternice la final de săptămână. Cod galben de vreme rea emis de ANM / Cum va fi vremea la București

Meteorologii anunță ploi însemnate în mare parte din țară, până la noapte, și au emis un cod galben de furtuni pentru mai multe județe ale țării.

ANM a emis o informare meteo de vreme rea, valabilă de astăzi, de la ora 10.00, până la noaptea, la ora 02.00

În acest interval vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Totodată, ANM anunță cod galben de ploi până diseară, la ora 22.00.

Vizate sunt nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. Aici, vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

Codul galben de ploi valabil în intervalul 12 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 22

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vineri vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade.