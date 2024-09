PMP și Forța Dreptei au anunțat că fac alianță pentru alegerile din toamnă / Cine va fi candidatul la prezidențiale

Partidul Mişcarea Populară şi partidul Forţa Dreptei au anunţat, luni, o alianţă politică pentru alegerile parlamentare şi cele prezidenţiale din acest an. Cele două formațiuni au avut la alegerile locale și europarlamentare din primăvară o alianță cu USR, care a anunțat acum zece zile că nu se va mai întâmpla același lucru și la scrutinele din toamnă din cauza solicitărilor „nerezonabile”.

„Astăzi se naşte un pol politic de dreapta, un pol autentic pregătit de cea mai importantă bătălie din acest an. Partidul Mişcarea Populară şi partidul Forţa Dreptei au decis astăzi, în forurile de conducere, să pună bazele unei noi alianţe politice. Astăzi se naşte o adevărată forţă de dreapta, formată din PMP şi Forţa Dreptei, o alianţă politică liberal – conservatoare, care va intra în bătălia de la alegerile prezidenţiale şi alegerile parlamentare”, a declarat preşedintele PMP, Eugen Tomac, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a menţionat că România trece printr-un moment critic, „printr-un moment de criză de oameni politici capabili să vină cu soluţii la problemele reale prin care trece societatea românească”.

„Dreapta are obligaţia să vină cu soluţii pentru că cetăţenii au obosit să asiste la o mare înşelătorie pe care o vinde PNL. Cei care stau în pat cu PSD nu pot fi o soluţie pentru electoratul de dreapta. De aceea am hotărât astăzi să punem bazele acestei alianţe politice. De asemenea, am început discuţii constructive cu Alternativa Dreaptă şi cu cei din Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache. Pentru noi e foarte important să fim împreună în aceste bătălii pe care le vom duce pentru viitorul României toate forţele oneste şi curajoase de dreapta”, a afirmat Tomac.

Cine va fi candidatul la prezidențiale

De asemenea, preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, şi-a anunţat luni candidatura la alegerile prezidenţiale din acest an, urmând să reprezinte alianţa PMP – Forţa Dreptei.

„Astăzi îi anunţ pe cetăţenii României că am luat decizia de a intra în competiţia pentru alegerea preşedintelui României. Am luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte pentru că o consider o obligaţie morală pe care o am faţă de cetăţenii români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României.

Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni, de la cea de consilier local până la cea de premier, până la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Sunt un om care am servit interesul public şi care am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape tot timpul în plan secund lucruri care poate pentru alţi oameni au fost mai importante”, a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului.

USR nu va mai intra într-o alianță a dreptei din cauza cererilor „nerezonabile”

Pe 6 septembrie anul acesta, Uniunea Salvați România (USR) a anunțat că va candida pe listele proprii la alegerile parlamentare și prezidențiale din acest an.

Partidul condus de Elena Lasconi, cea care va candida la prezidențiale, a spus că a avut negocieri cu alte partide pentru formarea unei alianțe de dreapta, însă cererile acestora au fost „nerezonabile și imposibil de pus în practică”.

USR spune că, deși o echipă alcătuită din membri ai Biroului Național al USR a avut în ultimele săptămâni discuții cu reprezentanții partidelor de dreapta în încercarea de a face o alianță pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Pretențiile prezentate de reprezentanții celorlalte partide au fost însă nerezonabile și imposibil de pus în practică. Ca urmare, USR va merge, cu motoarele turate la maximum, în următoarele alegeri și va candida prin forțe proprii”, se arată într-un comunicat al USR.