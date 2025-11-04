Câți bani îi dă PNL lui Ciprian Ciucu pentru campania de la Primăria Capitalei / Vot final în partid pentru candidatura lui

Candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei a fost validată marți de conducerea PNL, într-o ședință care a avut loc la Parlament, au declarat surse politice pentru HotNews. Acesta a fost ultimul pas formal după desemnarea de către PNL București a lui Ciucu drept candidat.

10:08

În aceeași ședință, conducerea PNL a decis să acorde pentru precampania și campania pentru alegerile la Primăria Capitalei pentru Ciprian Ciucu 600.000 de euro, conform surselor HotNews.

300.000 de euro vor veni de la PNL București (bani de la filialele de sector), iar alți 300.000 de euro din bugetul PNL de la nivel național, conform surselor HotNews din PNL care au participat la ședință.

***

Liberalii s-au reunit marți dimineață într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), pentru a valida propunerea venită de la PNL București pentru ca Ciprian Ciucu să fie candidatul partidului la Primăria Capitalei.

La ședință a participat toată conducerea PNL, inclusiv premierul Ilie Bolojan.

Cum stă Ciprian Ciucu în sondaje

Ciprian Ciucu se află pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria București cu 1,9% în fața lui Daniel Băluță, potrivit unui sondaj realizat de Novel Research, la comanda Partidului Național Liberal, publicat luni.

Potrivit sondajului comandat de PNL, Ciprian Ciucu, se clasează pe primul loc cu 26,4% din intenția de vot. Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, îl urmează la mică distanță cu 24,5%.

Anterior, un alt sondaj realizat de Avangarde și publicat pe 26 octombrie îl punea pe primul loc în preferințele bucureștenilor pe Daniel Băluță (25%), urmat de Ciprian Ciucu (23%).

De asemenea, un sondaj CURS din 19 octombrie îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.