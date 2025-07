PNL copiază rețeta PSD privind secretizarea contractelor cu presa. Unde este reforma profundă promisă de Bolojan și Ciucu?

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au promis că vor reforma profund PNL, că liberalii se vor îndrepta spre o linie modernă în care transparența joacă un rol central. Din păcate, după șase luni, constatăm că au secretizat toate contractele partidului cu presa. Un model toxic copiat de la PSD, singurul partid care încalcă constant legea privind informațiile de interes public. Dacă aceste partide, aflate mereu la guvernare, nu vor să dezvăluie ce fac cu banii publici, de ce ar trebui să încaseze în continuare sute de milioane de lei?

Știți care a fost ultimul răspuns important oferit de PNL la o solicitare privind cheltuirea banului public? A fost cel din vara lui 2024, când Nicolae Ciucă a fost de acord să prezinte public cât au costat panourile care-i promovau cartea nescrisă: 2.5 milioane de euro.

Informația a fost publicată de site-ul de investigații Snoop.ro, iar societatea a putut afla costul enorm plătit de PNL pentru promovarea unei cărți și a unui candidat la prezidențiale. Poate unii se gândesc că a fost ușor, vă garantez că nu a fost deloc așa.

Să nu credeți că Nicolae Ciucă sau Lucian Bode au dorit să ofere informațiile imediat, a fost o luptă de uzură de aproape trei luni. Insist însă că răspunsurile la solicitările privind informațiile de interes public nu sunt un moft jurnalistic, ci reprezintă normalitatea.



Jurnaliștii au dreptul să apeleze la acest demers legitim pentru a forța partidele să respecte legea, să fie transparente în cheltuirea banului public. Spre exemplu, Ludovic Orban sau Florin Cîțu au fost de acord cu prezentarea sumelor pentru contractelor cu presa.

Echipa Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Adrian Veștea s-a instalat în fruntea PNL imediat după ce Nicolae Ciucă s-a clasat pe locul 5 la alegerile prezidențiale. Au promis reformă, credibilitate, o linie modernă, transparență.

Prima tentativă de a obține un răspuns privind contractele PNL cu presa am avut-o imediat schimbarea conducerii.

Luni de așteptare

Răspunsul primit de la echipa Bolojan-Ciucu pe 8 ianuarie 2025: nu putem răspunde la informațiile de interes public, deoarece partidul a încheiat contractele cu clauze de confidențialitate.

PNL invocă astfel clauze de confidențialitate deși banii sunt publici, o anomalie adusă în prim plan pentru a justifica lipsa de transparență. Neoficial, mi se transmite să am răbdare, că noua conducere abia a venit în Modrogan și are teme mai importante precum formarea guvernului și a bugetului.

Aștept câteva luni.

Remarc că Ilie Bolojan acționează total diferit la Palatul Cotroceni, unde ajunge după demisia lui Klaus Iohannis, februarie 2025. Vă aduceți aminte că fostul președinte secretizase toate contractele privind închirierea avioanelor private. Klaus Iohannis invoca în sprijinul său o lege care nu îi permitea să ofere informațiile. Exista o presiune din partea societății, la care Ilie Bolojan a răspuns fără probleme.

Pe 18 martie 2025, fiecare cetățean plătitor sau nu de taxe și impozite a putut afla cât au costat deplasările lui Klaus Iohannis, bucată cu bucată. Toate argumentele care fuseseră invocate până atunci s-au dovedit doar o perdea de fum pentru a secretiza informații de interes public.

Meritul îi revine lui Ilie Bolojan.

Președintele interimar își termină rolul la Cotroceni pe 22 mai când Nicușor Dan este validat ca președinte. Ilie Bolojan se întoarce la PNL să continue reforma pe care a promis-o. Demonstrase în scurtul său mandat ca interimar că transparența joacă un rol cheie în câștigarea credibilității.

Fără să intru în detalii, menționez că am avut în ultimele șase luni trei sau patru discuții directe cu Ilie Bolojan în care i-am cerut ca partidul să răspundă complet și în termenul legal la solicitările privind informațiile de interes public. Nu a contestat niciodată acest drept al societății de a afla ce fac politicienii cu banii de la buget.

A ascultat și a părut că legea va câștiga.

PNL votează să nu se încadreze în termenul legal

În loc să respecte legea, partidul s-a afundat însă și mai mult în direcția încălcării ei. Biroul Permanent Național al PNL votează în aprilie să nu depună în termenul legal, 30 aprilie, raportul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024. O nouă încălcare a legii, girată de la cel mai înalt nivel, un fapt unic în istoria partidului.

Justificarea oferită: partidul a comandat un audit financiar, iar cele două documente trebuie coroborate.

Până pe 2 iulie 2025, pe site-ul Autorității Electorale Permanente, PNL nu a depus Raportul de venituri și cheltuieli, deși auditul este finalizat și se află de câteva săptămâni în biroul lui Ilie Bolojan. Puțini lideri cunosc anumite părți din el, liderul PNL îi informează că datoriile sunt foarte mari și urmează să vină și alte sume de plătit. O discuție aplicată este anunțată pentru săptămâna viitoare.

Site-ul de investigații Snoop.ro a prezentat în materialul „Au amanetat PNL” că datoriile liberalilor către un singur furnizor, AMMA Print, sunt de peste 25 de milioane de euro, iar alte șapte milioane de euro trebuie să ajungă la RAAPPS pentru plata sediilor. De asemenea, mai multe site-uri și televiziuni au reclamat partidului că nu a plătit datoriile din 2024.

Pe 2 iunie 2025, am trimis o nouă solicitare către PNL pentru contractele cu presa aferente anului electoral 2024, dar și anului în curs.

Răspunsul primit conține zero informații și este aproape identic cu cele primite de la PSD în ultimii ani. Ca o mențiune, sub conducerea lui Marcel Ciolacu, dar și a lui Sorin Grindeanu, până în prezent, social-democrații au refuzat să ofere vreo informație concretă despre unde au ajuns banii publici. Marcel Ciolacu a fost primul lider politic care a blocat orice acces la contractele încheiate din bani publici cu presa. Despre acest subiect am scris în Opinia: „Banii toxici nu se taie”

Copy după PSD

PNL a copiat sub echipa Bolojan-Ciucu modelul toxic folosit PSD.

Președintele Ilie Bolojan a putut la Cotroceni să desecretizeze contractele, dar se pare că o forță teribilă îl oprește să facă același lucru în Modrogan.

„În ceea ce privește beneficiarii finali ai sumelor cheltuite în campaniile de promovare, vă informăm că Partidul Național Liberal respectă contractele comerciale în vigoare, care includ clauze de confidențialitate asumate de ambele părți. În consecință, nu putem furniza detalii care exced cadrul legal sau contractual”, este răspunsul primit de la PNL pe 1 iulie 2025.



Practic, PNL transmite că nu intenționează vreodată să ofere informațiile solicitate. Dacă s-ar uita pe portalul instanțelor de judecată, conducerea PNL ar putea constata cum judecătorii le transmit că au obligația să ofere toate informațiile solicitate, că banii publici beneficiază de principiul transparenței.

Pe Facebook, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte interimar al PNL, lansează o versiune care contrazice răspunsul oficial: „nu e secretizat nimic”. O face pentru a calma comentatorii care îl întrebau dacă partidul ascunde banii plătiți presei.

În aceste condiții, domnule Ciucu, dacă nimic nu este secretizat, prezentați contractele PNL cu presa în 2024 și 2025! Entitate cu entitate, sumă cu sumă, transparență totală, zero secretizare. Aveți putere de decizie, luați atitudine și oferiți răspunsurile solicitate. Dacă nu puteți, renunțați la funcția pe care o dețineți în vârful PNL.

Mi-e teamă că domnul Ciucu este doar un politician care scrie pe Facebook niște povești care nu au legătură cu realitatea. Nu este singurul, nu o să fie ultimul care face asta fără să aibă vreo remușcare.

Întrebarea esențială rămâne: ce facem cu partidele care refuză să respecte legea, să prezinte public contractele încheiate din bani publici? Le tolerăm minciunile și lipsa de transparență, le credităm în continuare cu alte și alte sute de milioane de lei de la buget?

Ilie Bolojan a cedat, după multă presiune publică, și a promis că va tăia și din subvenția pentru partidele politice. Tăierea subvenției fără transparență reprezintă însă doar o altă păcăleală.

Dar dacă partidele aflate la guvernare, PSD și PNL, nu vor prezenta public toate datele, ar fi oare prea mult ca și cetățenii să ceară să nu mai subvenționeze formațiuni politice care încalcă cu bună știință legea?

Transparența și legea nu se negociază. Se aplică. Inclusiv partidelor domnilor Bolojan, Ciucu sau Grindeanu. Marii reformatori își câștiga credibilitatea prin faptul că încep cu ei totul, că devin un exemplu. Să ceri mereu altora să respecte legea în timp ce tu o încalci se numește ipocrizie.